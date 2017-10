Inter - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti a sedere situato a Milano.

Opta per il 3-5-1-1 Montella. Tra i pali Donnarumma, trittico difensivo formato da Romagnoli, Bonucci e Musacchio. Biglia vertice basso, con Bonaventura e Kessie a protezione; Rodriguez e Borini a tutto campo. Davanti, Suso alle spalle di André Silva.

Il Milan ha bisogno di punti e fiducia in un momento delicato della stagione. Montella è già sotto accusa ed è chiamato a riordinare le idee dopo le due sconfitte consecutive - Sampdoria e Roma, 4 gol subiti e zero fatti - e la vittoria a fatica, al 94°, in Europa League contro il Rijeka. L'ambiente rossonero si aspetta un cambiamento dopo la pausa nazionali, lottare e vincere in un derby sarebbe il modo migliore per distendere gli animi e bussare - di nuovo - ai piani alti della classifica.

Ancora 4-2-3-1 per Spalletti. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Nagatomo. Gagliardini e Borja Valero frangiflutti di centrocampo, Joao Mario dietro Icardi con Candreva e Perisic ai lati.

La truppa nerazzurra è chiamata ad affrontare il 2° big match della stagione - dopo quello con la Roma, vinto 3-1 - preparatorio alla terribile trasferta di Napoli settimana prossima. Questa volta, bussano alla porta di Spalletti i cugini rossoneri, vogliosi di riscatto ed a caccia di punti. L'Inter ha la ghiotta possibilità di ritrovarsi 2° in solitaria, staccando Juventus e Lazio a quota 19, ma deve mostrare costanza e gioco lungo tutti i 90 minuti. Compito non facile, ma la Milano nerazzurra non vuole smettere di sognare.

Sono 166 i precedenti totali nel derby. L'Inter comanda con 61 vittorie, il Milan ne annovera 51 mentre sono 54 i pareggi. L'ultimo head to head risale all'Aprile scorso, con il pazzo 2-2 finale. Candreva ed Icardi consentono all'Inter di chiudere il primo tempo con 2 gol di scarto, Romagnoli accorcia le distanze nella ripresa. Al 97 - dopo 7, contestati, minuti di recupero - Zapata manda il pallone in rete ed impatta sul 2-2.

Arbitra Paolo Tagliavento coadiuvato da Di Fiore e Vuoto, quarto uomo Doveri. V.A.R. (video assistant referee) Orsato, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Chiffi.