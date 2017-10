Inter-Milan, le formazioni ufficiali del derby. Joao Mario indisponibile

San Siro, twitter.com

Manca ormai pochissimo al derby di Milano come sempre attesissimo. Pronostici, analisi, tutto sta per essere cancellato dal campo e da quelli che saranno i suoi verdetti. San Siro sarà tutto esaurito come nelle grandi occasioni, con un incasso da record per la storia della Serie A, il più alto da quando esiste il massimo campionato italiano.

Formazioni ufficiali che vedono una sorpresa nell'Inter di Luciano Spalletti. Joao Mario non sarà nemmeno in panchina a causa di una forte tonsillite e allora il tecnico toscano in mezzo al campo mette tutti insieme Vecino, Gagliardini e Borja Valero. Tutto confermato invece per il Milan Montella, con Borini sulla destra a tutta fascia e dal primo minuto Bonaventura, Suso e Andrè Silva, con Kalinic neanche convocato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan: Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessie, Biglia, Bonaventura, Rodriguez; Suso; Andre Silva. All: Montella.