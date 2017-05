Monaco - Juventus: i convocati e la probabile formazione bianconera

Google Plus

Juventus.com

La Juventus viaggia verso il principato di Monaco con 21 effettivi a propria disposizione e con pochi assenti. Oltre a Pjaca, anche Khedira, Rugani e Mandragora non fanno parte dei convocati juventini. Khedira per squalifica, Rugani a causa di un infortunio, Mandragora per scelta tecnica.

Ecco la lista dei convocati:

1 Buffon

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

7 Cuadrado

8 Marchisio

9 Higuain

12 Alex Sandro

14 Mattiello

15 Barzagli

17 Mandzukic

18 Lemina

19 Bonucci

21 Dybala

22 Asamoah

23 Dani Alves

25 Neto

26 Lichtsteiner

27 Sturaro

28 Rincon

32 Audero

La formazione dovrebbe essere già fatta: dentro i titolarissimi.

A difendere Buffon, ci saranno Dani Alves, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo la coppia Pjanic-Marchisio. Coppia poco provata in partita a causa dell'inamovibilità di Khedira nel centrocampo juventino.

In attacco i soliti 4: Mandzukic, Dybala e Cuadrado alle spalle di Higuain.

I bianconeri dovranno giocare molto meglio rispetto a quanto fatto contro l'Atalanta venerdì. La squadra è la stessa (ad eccezione del cambio Marchisio-Khedira) e certi errori tecnici e mentali dovranno essere aboliti. In Champions League diventa difficile poi rimediare.

Ecco la probabile formazione: