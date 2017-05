Juve-Torino, Allegri cambia tra difesa e mediana: i convocati e il possibile undici

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

Giorno di vigilia, giorno di rifinitura. La Juventus accoglierà domani sera il Torino tra le mura amiche, nel match valido per la 35esima giornata di Serie A 2016/17. Un match che vale sentimentalmente molto, per ovvie ragioni, essendo un derby, ma che per i bianconeri vale anche lo scudetto. Per questo Massimiliano Allegri ha chiesto concentrazione massima, in conferenza stampa.

Nel tardo pomeriggio, dopo l'ultimo allenamento, è stata diramata dal tecnico anche la lista dei convocati. Gli assenti dalla lista sono i soliti noti: il lungodegente Pjaca e Rugani. Tutti gli altri sono a disposizione del tecnico, che tra difesa e centrocampo ha un ampio ventaglio tra cui scegliere l'undici.

Alcune indicazioni sono già giunte attraverso le parole del tecnico oggi, a partire dai due presenti certi e confermati: Neto in porta, al posto di Buffon, e Bonucci in difesa. Il numero 19 potrebbe essere l'unico "superstite" del turnover nel reparto arretrato, visto che la Juve dovrebbe non solo tornare a quattro dietro, ma anche cambiando volto: a destra si dovrebbe infatti rivedere Lichtsteiner, mentre a sinistra la candidatura di Asamoah sembra forte, dunque Alex Sandro potrebbe riposare. In mezzo, invece, Benatia sembra avanti su Chiellini e Barzagli, entrambi titolari a Montecarlo.

A centrocampo sicuro di giocare Khedira, squalificato in Champions: ad affiancarlo non ci sarà Marchisio ("difficile giochi", ha spiegato Allegri), ma molto probabilmente Pjanic, nonostante anche Rincon si possa giocare le proprie carte. Davanti ci sarà il ritorno di Cuadrado sull'out di destra, mentre a sinistra Sturaro insidia Mandzukic, cambio da leggere ovviamente in ottica turnover. Restano intoccabili, in avanti, Dybala e Higuain.