La Juve pensa al derby: una vittoria per la conquista del "sesto"

Verso Juve-Toro - una vittoria per la conquista del "sesto"

Dopo l'impresa di Montecarlo, la Juventus si riaffaccia al campionato e si appresta al derby col Torino. La squadra di Allegri vuole assolutamente conquistare i tre punti in modo da poter chiudere il discorso scudetto nel caso la Roma non esca vittoriosa dalla trasferta di San Siro ​con il Milan. I granata, però, faranno di tutto per cercare di ostacolare i cugini e giocare una partita dignitosa.

In conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri ha invitato i suoi, come di consueto, a mantenere la massima concentrazione anche per questa partita. Inoltre ha affermato che il Toro ha delle caratteristiche molto simili ad Atalanta e Monaco per cui bisogna preparare la gara allo stesso modo dei due precedenti impegni. Il derby di domani sera sarà una partita speciale, più del solito: la Juve, come già detto, con un'eventuale vittoria potrebbe centrare il primo obiettivo stagionale mentre i granata giocheranno in memoria del Grande Torino: la partita cade due gironi dopo l'anniversario della tragedia di Superga. Allegri ha grande rispetto per gli eroi della squadra granata, affermando che ​"nelle tragedie non ci sono né colori, né maglie."​

Allegri in conferenza stampa. Foto: Twitter

In merito alla formazione, dovrebbe essere effettuato un piccolo turnover. Sicuri di una maglia da titolare sono Neto, che farà riposare Buffon, e Leonardo Bonucci in difesa oltre ai quattro davanti. A centrocampo non dovrebbe giocare Claudio Marchisio, quindi dovrebbe essere impiegata la coppia Khedira-Pjanic. Tornando alla difesa, a fare coppia con Bonucci dovrebbe esserci Mehdi Benatia: il marocchino è l'uomo giusto per far riposare Chiellini e Barzagli; sulle fasce potrebbe essere confermato Alex Sandro a sinistra, mentre Stephan Lichtsteiner potrebbe ricoprire la corsia di destra.

Claudio Marchisio partirà dalla panchina nel derby di domani sera. Foto: Twitter

​Probabile formazione

(4-2-3-1): ​Neto; Lichtsteiner, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Massimiliano Allegri

A disposizione: ​Buffon, Audero; Chiellini, Mattiello, Barzagli, Dani Alves; Marchisio, Lemina, Asamoah, Sturaro, Rincon, Mandragora.