Juve, Dybala ha le idee chiare: "Il mio sogno è vincere tutto"

Nella cristalleria di lusso bianconera a risplendere con una lucentezza superiore alla norma c'è il gioiello di Paulo Dybala. Il numero 21 sta vivendo una stagione sempre più entusiasmante grazie al nuovo vestito tattico cucitogli addosso, al rinnovo che lo legherà alla Juventus almeno fino al 2022 e alla possibilità sempre più realistica di disputare la finale di Champions League a Cardiff. Il talento di Laguna Larga racconta le proprie sensazioni a Soccer 360, collocando il club torinese nell'élite con Barça, Bayern e Real Madrid.

"Sono cinque anni che vinciamo il campionato", spiega la Joya nell'intervista "siamo ormai al livello dei club più ricchi e prestigiosi. Due anni fa siamo arrivati in finale di Champions (lui aveva da poco firmato), ed è un sogno che mi è rimasto". Dybala è iscritto all'albo dei futuri palloni d'oro da un pò tutti i personaggi di spicco del mondo del calcio, anche se lui non vuole pensarci: "I successi di squadra vengono prima di quelli personali, non sono il migliore al mondo e devo rimanere concentrato e lavorare duro per esserlo. A fine allenamento mi intrattengo sempre a tirare rigori e punizioni perché sono situazioni che possono farti sbloccare le partite".

Un piccolo fenomeno nei calci piazzati, così come furono due pilastri della storia bianconera: Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo. I due calciatori italiani sono gli idoli di Dybala: "Avevo l'ambizione di diventare calciatore dall'età di 2-3 anni, i miei punti di riferimento erano Del Piero e Pirlo. E' incredibile quanto hanno vinto con la Juventus, sono fonti d'ispirazione per me". Qualche commento anche su Messi: "Giocare con Leo è sempre stato un sogno. Quando feci assist per il suo goal morii dalla gioia. Cerco di imparare ogni volta da lui, è il migliore al mondo".

Riflessioni finali su Gonzalo Higuain e la nuova esultanza virale della Dybala Mask: "Gonzalo è nato per fare goal: è un piacere giocare al suo fianco. In Italia viviamo insieme, abbiamo un grande rapporto anche grazie al fatto di essere connazionali. DybalaMask? Quando giochi devi essere un gladiatore".