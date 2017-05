Juve, i convocati per il ritorno. Alves favorito su Cuadrado per un posto da titolare

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

Vigilia di Champions, giorno di rifinitura. Domani la Juventus ospiterà allo Stadium il Monaco, per la gara di ritorno delle semifinali. Lo 0-2 ottenuto fuori casa cinque giorni fa lascia relativamente tranquilli i bianconeri, che dovranno gestire un vantaggio importante, ma farlo nel migliore dei modi è l'imperativo. Entriamo nel dettaglio, ecco i convocati di Massimiliano Allegri.

Per quanto riguarda lo schieramento tattico, il tecnico ha solo un dubbio che deve sciogliere: se proporre Cuadrado o Barzagli. Di conseguenza, se proporre il 3-4-2-1 visto all'andata o passare a un più canonico 4-2-3-1. Al momento la scelta sembrerebbe ricadere sul centrale, che oggi compie 36 anni. Insieme a lui, a comporre la diga davanti a Buffon ci saranno Bonucci e Chiellini.

Sulle fasce, quindi, Dani Alves ed Alex Sandro, con Khedira e Pjanic in mezzo. Non dovrebbe trovare posto dall'inizio Marchisio, ma l'azzurro potrebbe essere un'eventuale sorpresa dell'ultimo minuto. Certamente non prenderà il posto di qualcuno in avanti, dato che Dybala, Mandzukic e Higuain sono qualcosa in più che degli intoccabili.