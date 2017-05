Terminata Juventus-AS Monaco, LIVE Champions League (2-1): La Signora fa le valigie per Cardiff!

22.42 - Direi che è tutto. E allora un grazie da parte di Gianluigi Sottile e alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Monaco per 2-1 con le reti di Mandzukic e Dani Alves e vola in finale di Champions League!

22.40 - Con pieno merito, la Juventus vola in finale di Champions League. Quello di stasera - inutile - è il terzo gol subito in tutta la competizione da parte della squadra bianconera: simbolo di un'applicazione importante da parte di tutto il gruppo, che si è comportato benissimo, nel pieno rispetto di tutti i valori che servono per arrivare fino in fondo. Pieno merito al Monaco, che è comunque arrivato al massimo rispetto a ciò che poteva fare: per i monegaschi, non si poteva andare oltre; posto che vinceranno, con ogni probabilità, la Ligue 1.

22.36 - E' FINITA! LA JUVENTUS VOLA A CARDIFF CON IL 2-1 SUL MONACO!

90' + 3' - Ola dello Stadium, la festa è pronta sul possesso monegasco, con un corner.

90' + 2' - Subasic legge la traccia profonda di Higuain che voleva trovare Cuadrado.

90' + 1' - Mandzukic subisce un cartellino giallo per le sue parole sicuramente non di elogio verso Glik.

90' - 3 i minuti aggiuntivi in questa seconda porzione.

89' - Pjanic calcia direttamente in porta, trova la barriera ed ottiene un calcio d'angolo.

88' - Non pochi problemi anche per Bonucci, sofferente a terra dopo un colpo duro di Falcao. Dani Alves guadagna un calcio di punizione al limite con un gioco di prestigio.

87' - Alex Sandro prende un fallo da Germain sulla sua corsia nella metà campo avversaria.

86' - Mandzukic chiede un giro alla bandierina per tocco di Raggi inesistente secondo il direttore di gara.

85' - Una garanzia Barzagli, che non ne ha più. Dentro al suo posto Benatia. Standing ovation.

84' - Sidibé anticipa Cuadrado sull'appoggio volante di Pjanic in profondità per l'ex Lecce e Fiorentina. Punizione per fallo di mano di Moutinho. Gioco fermo, crampi per Barzagli.

83' - Il cross che segue è toccato da Subasic in calcio d'angolo.

82' - Tutti protestano per un fallo di Glik ai danni di Higuain con una trattenuta sulla sinistra.

81' - Moutinho calcia da fuori, alto.

80' - Higuain tenta una rovesciata da solo davanti a Subasic, ma era in posizione di fuorigioco.

79' - Alex Sandro e Raggi duellano mentre il brasiliano cerca di tenere la palla alla bandierina: c'è una rimessa laterale per i bianconeri.

78' - Ecco il cambio: dentro un attaccante, fuori un centrocampista.

77' - Pronto anche Germain, che entrerà al posto di Bakayoko. Higuain sembra che stia bene, comunque, fortunatamente.

76' - Raggi trova un cross dalla destra, tira Fabinho dopo la percussione, fuori e schiacciato.

74' - Higuain furioso, le ha promesse al centrale ex Torino. E' stato ammonito Bonucci per proteste, situazione assolutamente di tensione alta.

73' - Glik ha camminato letteralmente sopra al ginocchio del centravanti sudamericano, adesso a terra dolorante.

72' - Brutta botta per Higuain dopo un contrasto: a terra il Pipita. Alex Sandro riesce a mettere il pallone fuori, si tocca il flessore.

71' - Rinvio dal fondo per Buffon sugli sviluppi del cross, troppo lungo.

70' - Furioso Allegri in panchina, tante parole non riportabili per lui. E' entrato Lemar, grande escluso all'ultimo, al posto di Bernardo Silva. Il francese si rende attivo da subito e guadagna corner.

69' - GOL! MBAPPE'! 2-1! Bernardo Silva entra dentro l'area e crossa forte e teso da zona pericolosissima: in mischia, il numero 29 rimette in gioco i suoi!

68' - Nonostante la partita adesso sia nettamente in un momento favorevole alla squadra ospite, il pubblico di casa è in festa. Adesso c'è un altro corner.

67' - BUFFON CHIUDE MBAPPE'! Grande scatto del 18enne che si trova a tu-per-tu con Buffon dopo il recupero di Sidibé su Dani Alves in zona pericolosissima: salva tutto il numero 1!

66' - Mandzukic subisce il pressing di Raggi e non riesce a controllare un appoggio semplice. Schiacciati i padroni di casa.

65' - Higuain sbaglia un appoggio lavorando per la squadra a centrocampo, facendo infuriare il suo tecnico - mai domo.

64' - Bonucci prova a guidare un contropiede, appoggiandosi a Mandzukic, ma viene fermato da Moutinho la sponda del croato.

63' - Ed in recupero difensivo c'è già il croato a tirare una spallata a Bernardo Silva, andando oltre il regolamento (in maniera abbastanza irruenta).

62' - Mandzukic trova di testa il cross di Dani Alves, forte e teso: sportivo l'ex Atlético e Bayern, che riconosce di aver toccato per ultimo la sfera e toglie il dubbio all'arbitro.

61' - In quest'occasione l'argentino ha anche rimediato un brutto colpo a quanto pare, vediamo se rimarrà il campo.

60' - Strattone ripetuto di Higuain ai danni di Glik nella contesa di un passaggio. Ammonito l'ex Napoli.

59' - Troppo lungo per tutti il cross, tranne che per uno: Subasic. Che blocca.

58' - Cuadrado viene a lavorare spalle alla porta, e guadagna un fallo di mestiere. Molto più avanzato dall'altro lato Alex Sandro quando ottiene un favorevole fischio: arriverà il solito passaggio alto di Pjanic in area.

57' - Higuain calcia col destro a giro dal limite... telefonato e alto. Subasic può rimettere in gioco.

56' - Il colombiano trova una respinta anche su un seguente cross basso, dopo un paio di batti-e-ribatti anche un altro calcio d'angolo.

55' - PERDE TEMPO CUADRADO! Indeciso fra tiro e cross lanciato a rete, il colombiano neo-entrato alla fine conclude in ritardo e trova il gambone di Jemerson in corner!

54' - Esce Dybala, al suo posto dentro Cuadrado. Anche l'altra squadra effettua un cambio, con Fabinho che subentra a Mendy.

53' - Grande possesso juventino sulla retroguardia schiacciata di quelli del Principato, che però non porta a nulla di fatto.

52' - Subasic respinge molto prontamente il traversone di Pjanic.

51' - Dybala apre alla grande per Higuain, poi il Pipita inizia un'azione manovrata. In seguito l'ex Palermo viene steso da Jemerson, nell'occasione anche ammonito per proteste. Arriverà un cross dalla destra.

50' - Conclusione da fuori eseguita da Moutinho: troppo schiacciata, rinvio dal fondo per Buffon.

49' - Dybala con due tocchi manda fuori tempo il pressing avversario e guadagna un tiro da fermo.

48' - Sidibé benissimo in recupero atletico su Higuain che portava palla in avanti. Grande intervento del terzino in scivolata da dietro, regolare.

47' - Verticalizzazione un po' precipitosa di Marchisio verso Mandzukic che fa infuriare Allegri. Glik e Subasic gestiscono.

46' - Possesso subito recuperato dagli stranieri, che però lanciano lungo in zona-Mandzukic: significa pallone perso. Dani Alves in seguito anticipa Jemerson e subisce un pestone falloso.

21.48 - Si riparte! Muove la palla la Juventus.

21.40 - Francamente, si fa fatica a dire che la Juventus soltanto sembra ad un passo da Cardiff, ma nell'edizione in cui il Barcellona ha rimontato un 4-0 tutto è possibile. Nulla è concluso, ma per il Monaco la situazione è obiettivamente al 99% favorevole ai padroni di casa, che al netto di quel palo colpito da Mbappé (peraltro, da posizione di fuorigioco di posizione) hanno rischiato poco nell'assedio monegasco e poi hanno avuto una reazione brutale, sempre guidata dal fuoriclasse Dani Alves. La finale si avvicina per i Campioni d'Italia: mancano 45', fra poco ve li racconteremo. Prendiamoci una pausa, a dopo!

21.33 - Termina il primo tempo. Parziale di 2-0.

45' - Un minuto di recupero.

44' - SUBASIC STRAORDINARIO! Dybala è da solo sul recupero palla in zona offensiva di Dani Alves, ma trova il portiere a dirgli di no in corner! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DANI ALVES! 2-0! 2-0! Cross respinto e il brasiliano da fuori al volo sul campanile la tiene bassa in sforbiciata e non lascia speranze ai monegaschi! Gol pesante!

43' - Mbappé si attiva sulla destra ed è subito pericolo: il numero 29 tira, largo e alto rispetto al primo palo.

42' - GRANDE INTERVENTO DI CHIELLINI! Dani Alves perde Mendy a causa di un mismatch fisico: cross basso e teso dell'esterno, che non trova Mbappé per centimetri e la caduta di Chiellini che la mette in calcio d'angolo rischiando l'autogol!

41' - Raggi tenta un cross francamente velleitario, tenuta difensiva facile per i suoi oppositori.

40' - Grande numero di Dybala, tanta qualità nello stretto per il fraseggio della Signora. Ora brutto fallo di Falcao che chiude Chiellini in scivolata fuori tempo: giallo per il colombiano.

39' - Dani Alves spreca con un traversone rivedibile gli spazi apertigli dall'accoppiata Dybala-Higuain: Barzagli in seguito ottiene un fischio favorevole.

37' - HIGUAIN! SUBASIC C'E'! Higuain viene lanciato da Mandzukic e controlla alla grande, ma al limite calcia di mancino trovando le sicure mani di Subasic! Non ha incrociato alla grande l'argentino.

36' - E poi pennella col contagiri l'ex Barcellona, alla ricerca di Higuain in contropiede: ma il Pipita segna un gol irregolare, poichè pescato in fuorigioco. Ottima chiamata del guardalinee.

35' - Dani Alves ancora un po' duro ai danni di Bakayoko, si prosegue con una norma del vantaggio. Mbappé gestisce la sfera dalla sinistra e trova Sidibé al limite, ma il transalpino perde il tempo del tiro.

33' - GOOOOOOOOOOOOOOOL! MANDZUKIC! 1-0! Buffon rinvia per Alex Sandro che nella prateria innesca il cambio verso l'altra fascia: Dani Alves pennella e sul secondo palo il croato prima trova con la testa Subasic, poi con il tap-in sblocca il match!

32' - Ce ne vogliono due per fermare Mbappé nel dribbling: Barzagli ce la fa, in calcio d'angolo, col supporto di Dani Alves. Mandzukic commette fuori dall'area un'ingenuità, c'è una punizione battuta velocemente da quelli in trasferta che crossano dal fondo con Bernardo Silva, trovando la testa di Bonucci.

31' - Fuorigioco di Mbappé su un secondo cross dopo una doppia respinta di Chiellini verso l'altra corsia: el Tigre Falcao aveva controllato e tirato dentro l'area, poi però il giovanissimo francese era in off-side al momento della respinta.

30' - Sidibé steso da parte di Alex Sandro nel duello sulla corsia destra rispetto alla squadra del Principato: arriverà un cross in mezzo dalla trequarti.

29' - Subasic in uscita chiude bene, ma aspetta un po' e non riparte per poter rifiatare.

28' - PJANIC NE SBAGLIA UN ALTRO! Il bosniaco duetta con Dybala dettando i tempi di gioco, ma davanti a Subasic viene salvato da un enorme intervento di Raggi in scivolata, corner!

27' - MANDZUKIC NON TROVA LA PORTA PER POCO! Il croato arriva a rimorchio al limite e colpisce di testa fuori dallo specchio, non di molto, oltre il secondo palo!

26' - Rimessa laterale per gli ospiti. Buttata via.

25' - PARATONA DI SUBASIC SU MANDZUKIC! Higuain si abbassa durante il possesso e lascia da solo lo slavo: tiro d'esterno e il portiere avversario va a terra con grande agilità, salvando tutto!

24' - Jemerson butta con poca destrezza un pallone fuori. Brutto gesto tecnico.

23' - Buffon può gestire con calma un possesso e rinvia lungo, troppo, per Sidibé.

22' - Raggi rinnova il duello con Mandzukic, con un'altra spinta non regolare. SALVATAGGIO SULLA LINEA DI GLIK! Grande arpone di Dybala che lancia Higuain: il Pipita è da solo davanti a Subasic, prova lo scalino e trova la chiusura del centrale ex Torino!

21' - Higuain si defila e serve al limite con un suggerimento non perfetto Dybala; la Joya gestisce e cerca di restituire il favore al suo numero 9 ma non ottiene nulla.

20' - Jemerson cerca una palla lunga che viene letta dalla retroguardia oppositrice.

19' - Cross pericoloso di Mendy che trova però soltanto l'intervento aereo di Chiellini che anticipa tutti in fallo con le mani.

18' - Barzagli anticipa Mbappé e può trasformare l'azione da difensiva a offensiva, ma una grande chiusura di Bakayoko sul tracciante dalla destra verso Higuain libera i problemi.

17' - Bakayoko subisce un fallo al centro del campo, un tackle da parte di Pjanic.

16' - Dani Alves fondamentale nella chiusura in scivolata ai danni di Mbappé che si stava lanciando nello spazio, tutto regolare.

15' - Altissimo il pressing ospitante: Dybala, Mandzukic ed Higuain portano all'errore Jemerson, che spazza via dove solo Buffon può intervenire. Accenni di risposta sempre dal reparto offensivo, con un'altra sponda di Mandzukic per Dybala che calcia male, col destro.

14' - Bonucci prova ad aprire il compasso per Dani Alves che non gestisce però la sfera prima che questa entri nella zona che la rende degli avversari.

13' - Due filtranti sbagliati: prima di Pjanic per Higuain, dopo di Silva per Mbappé. Fatto sta che i due portieri hanno bloccato agilmente.

12' - Partita spezzettata in questi primi minuti, con Dani Alves che adesso ha subito il calcione da dietro e ha il possesso in suo favore.

11' - Anticipo su Dybala da parte di Jemerson, che va oltre l'out di sinistra. Lo stesso brasiliano viene poi steso da Higuain: punizione.

10' - Ecco il cambio. Dentro Marchisio, dunque.

9' - Khedira si tocca il flessore adesso, si sta scaldando Marchisio. Non ce la fa il tedesco: è pronto il cambio, a terra l'ex Real Madrid.

8' - Altro fischio in favore dei Campioni d'Italia che iniziano a portare perciò il pallone con calma, con una buona azione manovrata. Khedira sbaglia il filtrante per Mandzukic, la sfera si spegne oltre il fondo del campo.

7' - Ancora un'infrazione del croato, che ha spinto troppo Raggi in un contrasto aereo a centrocampo. Falcao in seguito cerca un tiro da fuori dalla destra, alto.

6' - Higuain scende a giocare in posizione di trequartista ed innesca Mandzukic, che però si trovava in off-side. Punizione per gli ospiti.

5' - PALO DI MBAPPE'! Rimpallo favorevole sulla conclusione da fuori deviata di Bernardo Silva che favorisce Mbappé: il francese partiva da posizione di fuorigioco non segnalata e a botta sicura ha trovato il legno!

4' - Mendy si allunga troppo la sfera palla al piede, poi però recupera e crossa dal limite, trovando una respinta.

3' - Ottimo recupero dei bianconeri, che si disimpegnano sulla sinistra ma poi sbagliano un appoggio semplice con Alex Sandro, che cercava Mandzukic. Rimessa laterale.

2' - Falcao e Buffon si scontrano sul cross seguente, la sfera si spegne però sul fondo.

1' - Subito un fuorigioco sul lancio lungo verso gli attaccanti francesi. Mbappé con la sua prima iniziativa in seguito ottiene un calcio d'angolo dopo la chiusura di Bonucci.

20.46 - Si parte! Primo pallone mosso dall'AS Monaco.

20.44 - Il Monaco scenderà così in campo (4-4-2): Subasic; Raggi, Jemerson, Glik, Sidibé; Bernardo Silva, Joao Moutinho, Bakayoko, Mendy; Falcao, Mbappé.

20.43 - SQUADRE IN CAMPO! Non entra in campo Dirar, che ha avuto in infortunio nel riscaldamento. Gioca Mendy! Adesso ci aggiorniamo sull'11 biancorosso.

20.35 - Adesso si rientra negli spogliatoi: a breve avrà inizio Juve-Monaco. Voi non mancate!

20.25 - Durante il riscaldamento, iniziato da un bel po', il portiere e capitano dei padroni di casa Buffon sembra abbia sofferto di un piccolo problema alla schiena: monitoriamo la sua condizione, per adesso però la sua presenza è confermata.

20.15 - Nessuna sorpresa per i bianconeri; i monegaschi rispondono con l'inserimento di Raggi e l'esclusione di Dirar. Scelta difensiva, strano, in base al risultato da ribaltare.

20.05 - La risposta dell'AS Monaco (4-4-2): Subasic; Raggi, Jemerson, Glik, Sidibé; Bernardo Silva, Joao Moutinho, Bakayoko, Dirar; Falcao, Mbappé.

19.55 - La formazione ufficiale della Juventus (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain.

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella partita Juventus-Monaco in diretta, match valido per il ritorno delle semifinali della Champions League 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Kuipers.

Gonzalo Higuain in questo scatto ha appena siglato il gol che sentenzia lo 0-2 dell'andata. | tuttosport.com

QUI JUVENTUS

I bianconeri hanno fallito meno di 72 ore fa il proprio possibile match-point Scudetto, pareggiando per 1-1 contro il Torino nel derby. Comunque, i 3 punti non avrebbero assicurato il titolo ai detentori in carica visto che la Roma ha poi vinto nella trasferta col Milan; ormai però il sesto trionfo consecutivo è vicinissimo.

Juventus-Monaco in diretta

Il margine di vantaggio ottenuto vincendo per 0-2 a Montecarlo non va sprecato, adesso, per ottenere il posto nella finale di Cardiff del prossimo 3 giugno. Certo anche nell'ultimo impegno nei confini nazionali, la Signora ha salvato il salvabile anche con le riserve e senza proporre una prestazione di altissimo livello.

Per il confronto Juventus-Monaco in diretta di oggi, Allegri ha predicato massima attenzione in conferenza stampa. Non saranno a disposizione del tecnico livornese, per questo importante match, soltanto Rugani, Pjaca (infortunati) e il giovanissimo Kean, impegnato con l'Europeo under-17 in Croazia: i tre sono stati esclusi dai convocati per stasera.

I bianconeri festeggiano dopo uno dei gol nella vittoria per 3-0 sul Barcellona. | corrieredellosport.it

Allegri dovrebbe perciò confermare per dieci undicesimi la formazione vista nel Principato. Nel 4-2-3-1 (o 3-4-2-1, questione di interpretazione), alla base troviamo Buffon, con terzini Barzagli ed Alex Sandro e Bonucci-Chiellini nel mezzo. Khedira assiste Pjanic in mediana; in attacco, vige il dubbio riguardante Cuadrado: il colombiano dovrebbe partire dalla panchina, in campo Dani Alves, Dybala e Mandzukic dietro ad Higuain.

Il probabile 11 scelto da Massimiliano Allegri: è un 4-2-3-1. | VAVEL.com via lineupbuilder.com

QUI AS MONACO

Per i monegaschi il titolo in Ligue 1, dopo il successo ai danni del Nancy per 0-3, dista soltanto 3 punti - esattamente come per i loro odierni avversari. L'idea di oggi è però, prima di tutto, cercare di rimontare e passare il turno: storicamente è pressochè impossibile, ma sognare non costa nulla.

L'allenatore Jardim ha confermato la difficoltà dell'impresa nelle sue dichiarazioni della vigilia. Le speranze dei francesi comunque sono vive aldilà delle difficoltà: d'altronde l'attacco è stato in grado, comunque, di segnare 3 gol e vincere anche nella trasferta di Dortmund contro il Borussia quest'anno.

Mancherà anche oggi Mendy per i biancorossi: il terzino, insieme a Sidibé, avrebbe dovuto sfidare la coppia Dani Alves-Alex Sandro ma ha saltato entrambi i match per infortunio. Nell'analisi del duello dell'andata, la sofferenza sulle fasce è stato uno dei punti negativi degli sconfitti: l'esterno basso ex Marsiglia avrebbe aiutato.

Tutti su Mbappé per esultare dopo che ha segnato uno dei suoi due gol al Signal Iduna Park, contro il Borussia Dortmund (2-3). | talksport.com

Jardim dovrebbe confermare in toto il suo 4-4-2 in Juventus-Monaco in diretta oggi. In porta c'è Subasic, davanti a lui Dirar, Glik, Jemerson e Sidibé (che è intervenuto ai microfoni anche lui ieri). Bernardo Silva e Lemar si muovono quasi da ali, in mezzo alla linea mediana Fabinho e Bakayoko. Mbappé ruota attorno a Falcao in attacco.

La risposta di Jardim si schiera con un 4-4-2. | VAVEL.com via lineupbuilder.com

PRECEDENTI

Prima di 7 giorni fa, erano stati 4 i confronti fra queste due fazioni: nel 1998 il più "vecchio", sempre durante le semifinali di Coppa Campioni; nel 2015 invece il più recente. In entrambe le occasioni Madama ebbe la meglio (2 anni fa con non poche polemiche): scaramanzie a parte, il proverbio vuole che non ci sia 2 senza 3...