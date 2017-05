Juve, Allegri verso la riproposizione della BBC. Ancora panchina per Cuadrado

Sarà, ancora, 3-4-1-2. Salvo sorprese, Massimiliano Allegri dovrebbe aver scelto l'undici della sua Juventus, che questa sera alle 20.45 affronterà tra le mura amiche il Monaco, per giocarsi un posto a Cardiff, in finale di Champions League. Time to Cardiff, come reciterà la coreografia dello Stadium.

3-4-1-2 - o 4-2-3-1, a seconda dell'interpretazione - che prevederà dunque sette cambi rispetto alla formazione titolare vista sabato sera contro il Torino. Tra i pali ovviamente Buffon, che punta a mantenere l'imbattibilità che attualmente ammonta a 621 minuti; davanti a lui la BBC, la garanzia: Barzagli, Bonucci, Chiellini.

In mezzo al campo, rispetto all'undici iniziale di settimana scorsa, Allegri ripristina Khedira, rientrato dalla squalifica, al fianco di Pjanic. Sulle corsie i due brasiliani Dani Alves e Alex Sandro, davanti gli intoccabili Dybala, Mandzukic e Higuain.

Juventus (3-4-2-1) - Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Khedira, Pjanic, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri