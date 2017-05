Juventus, sollievo Khedira: "Niente di grave"

Dopo lo spavento arriva il sollievo. L'uscita dal campo dopo pochi minuti nella semifinale di ritorno contro il Monaco aveva fatto preoccupare tutti, dai compagni ai tifosi, ma Sami Khedira sarà presente a Cardiff, nell'atto finale della Champions League dove affronterà il suo passato spagnolo, il Real Madrid.

L'uscita dal campo e il classico gesto del toccarsi il quadricipite compiuto dal centrocampista tedesco aveva fatto lanciare i peggiori improperi a molti tifosi bianconeri, che già pensavano ad uno stiramento o peggio, ma per fortuna quello che ha patito Khedira nella partita contro il Monaco è stato solo un indurimento muscolare. L'esperienza del campione del mondo con gli infortuni muscolari lo ha fatto fermare immediatamente e probabilmente è proprio grazie a questo stop fulmineo che l'indurimento non si è tramutato in qualcosa di più grave. Dopo le visite mediche il metodista teutonico ha rassicurato tutti i tifosi tramite un post sul proprio profilo Instagram: "Buone notizie. Non è niente di serio. Dovrò riposare per un paio di giorni, ma poi ci sarò per aiutare la squadra nelle partite decisive della stagione. Sono ancora eccitato dalla conquista della finale di Champions League e soprattutto per come ci siamo arrivati. Non vedo l'ora di affrontare il Real Madrid nell'atto finale di Cardiff".

Good news. It's nothing serious. I'll need to rest for the next couple of days but after that I'll be able to help the team in the decisive games of the season. Still excited we made it to the @uefachampionsleague final and especially about the way we played. Very much looking forward to meeting @realmadrid for the big showdown in Cardiff #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 Un post condiviso da Sami Khedira (@sami_khedira6) in data: 11 Mag 2017 alle ore 01:41 PDT

Khedira dovrebbe quindi saltare il big match di campionato contro la Roma, che potrebbe assegnare il sesto scudetto consecutivo ai bianconeri, ma dovrebbe tornare in campo per la finale di Coppa Italia contro l'altra squadra della capitale, la Lazio. La presenza di Khedira nella finale della coppa nazionale sarebbe fondamentale per Allegri che dovrà già fare a meno di Miralem Pjanic, squalificato, e che nel caso in cui ci sia anche il forfait del tedesco dovrebbe inventarsi un centrocampo mai testato nell'arco della stagione.