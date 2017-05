Juve, Marchisio convocato per Roma, ma dovrebbe esserci Rincon. La lista e il possibile undici

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

La Juventus è in viaggio per una cinque-giorni nella Capitale, nella città eterna. I bianconeri saranno infatti di scena domani sera contro la Roma, nel posticipo della 36esima giornata di Serie A, mentre mercoledì affronteranno la Lazio nella finale di Coppa Italia. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei ventidue convocati da portare nella Capitale per il primo dei due impegni. La squadra rimarrà comunque a Roma e non rientrerà a Torino prima dell'ultimo atto della Coppa Nazionale.

Nella lista non sono inclusi gli infortunati Rugani, Pjaca e Khedira. Per i primi due la stagione dovrebbe essere terminata anzitempo, mentre il tedesco può rientrare per la finale di Champions, ma per una decina di giorni non si dovrebbe rivedere.

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

Non si è particolarmente scucito in conferenza stampa Massimiliano Allegri riguardo l'undici che potrebbe schierare domani sera all'Olimpico. Una certezza è la presenza al centro della difesa, davanti a Buffon, di Mehdi Benatia - fresco di riscatto e contratto fino al 2020 - confermata dallo stesso tecnico. Dubbi su chi lo affiancherà, anche se l'imprescindibile Bonucci è in vantaggio su tutti. Sulle fasce molto probabile la presenza di Lichtsteiner e Asamoah, con Dani Alves e Alex Sandro a riposo in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì.

A centrocampo Marchisio non dovrebbe mettere piede in campo, nonostante sia stato incluso nella lista dei ventidue: a fianco di Pjanic dovrebbe infatti giocare Rincon, anche se Lemina potrebbe essere l'arma a sorpresa. In attacco, invece, un solo dubbio tra Mandzukic e Sturaro, mentre Cuadrado, Dybala e Higuain dovrebbero essere regolarmente impiegati.