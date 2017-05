Roma - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Roma-Juventus, match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Banti.



QUI ROMA

I giallorossi vengono dalla straripante vittoria per 1-4 ai danni del Milan, ma anche da una settimana di polemiche riguardanti il "caso" Totti. Il capitano non è stato lasciato entrare negli ultimi minuti da Spalletti per una passerella a San Siro con conseguente "richiamo" dei media, "richiamo" che ha fatto però infuriare l'allenatore capitolino.

Si è anche parlato tanto della sostituzione di Dzeko, uscito per infortunio anticipatamente nello scorso match di campionato ed oggi indisponibile. Il candidato numero 1 alla sostituzione del numero 9 bosniaco è Perotti, che in settimana è stato intervistato e si è già visto nella posizione di attaccante centrale.

Manca pure Strootman, all'ultima giornata di squalifica dopo il ricorso in Lega rifiutato in seguito alla simulazione dell'olandese nel derby. Resta fuori il lungodegente Florenzi, dovrebbe invece stringere i denti Nainggolan come al suo solito: il Ninja ha anche parlato ai microfoni alla vigilia di questo match.



Spalletti dovrebbe puntare su un 4-3-3. In porta c'è Szczesny; Rudiger fa il terzino destro, dall'altro lato c'è Emerson Palmieri. Fazio e Manolas centrali. De Rossi - che ha mostrato qualche giorno fa dei dubbi sul rinnovo del contratto - completa il centrocampo insieme a Paredes e Nainggolan. Salah, Perotti ed El Shaarawy in un tridente leggero.



QUI JUVENTUS

Nell'ultima giornata, per i bianconeri, è arrivato un pareggio nel derby contro il Torino che ha interrotto la striscia di vittorie interne consecutive. Comunque, i tifosi si sono consolati vedendo martedì la propria squadra accedere alla finale di Champions League battendo il Monaco per 2-1.

Oggi la Vecchia Signora tocca con mano la possibilità di una festa-Scudetto: basterà non perdere (non succede da 16 partite in Serie A). Ma Allegri in conferenza stampa è stato chiaro: se la squadra offrirà una prova al giusto livello, potrà arrivare anche una vittoria, che sarebbe importante sotto l'aspetto mentale.

Tanti gli indisponibili nella gara di oggi per il tecnico di origine livornese. Prima di tutto il lungodegente Pjaca, ma anche Rugani e Khedira (problema muscolare). Di minore entità l'infortunio di Marchisio, per questo inserito nei convocati ma probabilmente out in ogni caso. Kean è inoltre impegnato con l'Europeo under-17.



Allegri difficilmente si discosterà dal 4-2-3-1. Fra i pali c'è sempre Buffon. In difesa ci sono invece Lichtsteiner, Bonucci, Benatia - fresco di riscatto dal Bayern Monaco - e Asamoah. In mezzo, Rincon fa coppia con il grande ex Pjanic. L'attacco è formato dai soliti: Cuadrado, Dybala e Mandzukic supportano Higuain.



PRECEDENTI E CURIOSITÀ

Senza andare nel dettaglio dei precedenti, sappiate che la Lupa ha sempre fatto soffrire Madama all'Olimpico: il bilancio è di 30 vittorie giallorosse contro 25 bianconere (27 pareggi). Allo Stadium c'è da dire che i capitolini hanno sempre perso: l'ultima volta nel match d'andata, per 1-0, con una perla di Higuain.

Invece l'ultima trasferta dei torinesi contro questa squadra fu dolorosa: finì 2-1 ed il gol decisivo fu segnato da Pjanic, all'epoca romanista ed oggi uno dei due grandi ex (l'altro è Benatia). Fra queste due compagini si discute anche in ottica mercato: di recente, è stato accostato Emerson Palmieri al club di Corso Galileo Ferraris.