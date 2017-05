Roma-Juve, le formazioni ufficiali

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

Match per lo scudetto, match per il secondo posto. Obiettivi diversi, stessa necessità di fare risultato. Roma-Juventus è davvero come una finale. Il posticipo della giornata 36 di Serie A mette di fronte due squadre che vivono momenti quasi opposti, ma tutto questo rimarrà fuori dal terreno di gioco, perché conterà solo vincere. Assenze già note da ambo le parti: diverse, pesanti. Marchisio e Khedira quelle più fresche tra gli ospiti, Dzeko e Strootman per i padroni di casa. Queste, di seguito, le scelte di formazione dei due allenatori.

Roma

Juventus

Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Bonucci, Asamoah; Lemina, Pjanic, Sturaro; Cuadrado, Higuain, Mandzukic.