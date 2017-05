Juve, allenamento a Roma con la preoccupazione per Mandzukic

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

Di corsa verso la Coppa Italia, per riscattare presto il 3-1 subito dalla Roma. La Juventus è rimasta nella capitale per allenarsi verso la sfida contro la Lazio di mercoledì. La sessione, iniziata alle 17.00 e svoltasi sui campi dell'Acquacetosa, ha visto protagonista chi non è sceso in campo ieri sera, mentre i titolari hanno svolto lavoro di recupero.

C'è un po' di preoccupazione per Mario Mandzukic, vittima ieri di un "forte trauma contusivo nella regione lombo-sacrale e verrà valutato nuovamente domani", come recita un comunicato apparso sul sito ufficiale della società bianconera. Il croato potrebbe stringere i denti, ma in caso di forfait potrebbe giocare Sturaro, con conseguente ritorno a un canonico 3-5-2 con la presenza di Barzagli in difesa. Dovesse farcela, invece, probabilmente sarà 3-4-2-1, con i soli dubbi da sciogliere a centrocampo.

"Il resto del gruppo - si legge sempre nel comunicato - cui si sono uniti i Primavera Kean e Leris, si è invece dedicato ad un lavoro atletico e tecnico, con torello ed esercizi di possesso e circolazione palla".

Domani nella conferenza stampa in programma alle 17.00 Allegri potrebbe sciogliere alcuni dubbi. L'allenamento si terrà all'Olimpico alle 17.45.