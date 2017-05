Lazio - Juventus in diretta, LIVE finale Coppa Italia 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Lazio-Juventus, match valido per la finale della Coppa Italia 2016/17, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Tagliavento. Seguiremo l'avvicinamento alla gara con questa preview e poi, sempre qui, i 90' veri e propri.

Diretta Lazio-Juventus

QUI LAZIO

I biancocelesti hanno perso al Franchi contro la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato, presentandosi comunque con una formazione con tante riserve proprio per far riposare i titolari in vista di questo match. A dimostrare la forma ottimale dei capitolini c'è il 7-3 rifilato alla Sampdoria una settimana prima...

Oggi per le Aquile si profila un test di maturità non indifferente contro un avversario molto più abituato ad ottenere successi di questo tipo. Il tecnico Inzaghi lo sa bene, ma in conferenza stampa ha parlato con sicurezza della possibilità di ottenere la vittoria finale: adesso bisognerà fare i fatti.

Le noie muscolari che hanno afflitto Parolo nell'ultima sconfitta indolore fortunatamente si sono rivelate di entità minore rispetto al previsto: il centrocampista italiano oggi sarà a disposizione. Discorso diverso per Jordan Lukaku e Marchetti, loro invece assenti: queste mancanze non hanno infranto la fiducia del ds Tare per il match.

Inzaghi dovrebbe puntare su un 3-5-2. In porta spazio a Strakosha; davanti a lui il trio composto da Bastos, De Vrij e Wallace. Il quintetto di mezzo è formato dagli esterni Basta e Lulic, con al centro i soliti: Parolo, Biglia, per cui si attende ancora il rinnovo, e Milinkovic-Savic. In attacco, Keita Baldé favorito su Felipe Anderson per appoggiare Immobile.

Live Lazio-Juventus

QUI JUVENTUS

I campioni d'Italia hanno anche loro perso, in maniera un po' peggiore, la loro ultima partita in campionato: sempre all'Olimpico, domenica sera la Roma si è imposta per 3-1. I bianconeri erano però un po' stanchi perchè provenienti da un tour-de-force non indifferente che li aveva portati ad eliminare il Monaco nella semifinale di Champions League.

Citando però le parole dell'allenatore Allegri alla vigilia, oggi "non si scappa". Non ci sono possibilità di rimandare la vittoria in una finale come si sta facendo invece di regola in campionato: ora o mai più, per tenere vivo il sogno del Triplete. La prima necessità, di cui ha parlato il tecnico, ma pure Rincon qualche giorno fa, sarà la compattezza.

Numero abbastanza ingente di indisponibili per la Signora oggi. Out il solito Rugani; discorso diverso per Khedira, oggi non disponibile ma con ottime possibilità di esserci a Cardiff. Non c'è spazio neanche per Mandragora, convocato per il mondiale under-20; permane un po' di preoccupazione per le condizioni di Mandzukic, che dovrebbe però stringere i denti e giocare. Squalificato anche Pjanic.

Il croato dovrebbe infatti essere uno degli attaccanti nel quartetto offensivo del 4-2-3-1 di Allegri, insieme a Dani Alves e Dybala dietro ad Higuain. Andando a ritroso, troviamo Rincon a fare coppia con Marchisio. In difesa, Barzagli, Bonucci, Chiellini (anche lui ieri ai microfoni) ed Alex Sandro davanti a Neto, portiere di Coppa.

Diretta live Lazio-Juventus

PRECEDENTI E CURIOSITÀ

Senza scendere nel dettaglio dei precedenti, sappiate che la Lazio è una delle poche squadre con uno storico addirittura in positivo con Madama - perlomeno in questa competizione. Il grande ex di giornata è Ciro Immobile, che ha parlato anche di questo in settimana; non ce ne sono altri.