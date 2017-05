Juve, sei #LE6END - Il confronto con le precedenti cinque stagioni

#LE6END - Il confronto con le precedenti cinque stagioni

Domenica scorsa la Juventus è entrata nella leggenda poiché, grazie alla vittoria ottenuta per 3-0 sul Crotone, ha conquistato il suo sesto scudetto di fila. Mai nessuna squadra in Serie A è riuscita a conseguire tale risultato. Ora testa a Cardiff per la tanto attesa finale di Champions League contro i campioni in carica del Real Madrid: in caso di vittoria, la Juve conquisterebbe il Triplete ​per la prima volta nella sua storia.

VAVEL Italia, negli ultimi giorni, ha celebrato lo Scudetto della Leggenda ripercorrendo la stagione "italiana" della Signora​ ed in questo pezzo faremo un confronto globale del rendimento dei bianconeri nelle ultime cinque stagioni. In modo particolare, analizzeremo i dati statistici che sintetizzano l'andamento delle Zebre ​in ogni singola stagione.

I giocatori della Juventus festeggiano il 33° scudetto. Foto: La Stampa

Un primo dato da analizzare riguarda il fatto che questo è stato uno dei campionati in cui la Juventus ha perso più partite, al pari delle stagioni 2012/13 e 2015/16: con una giornata al termine, sono cinque le sconfitte incassate dalla squadra di Massimiliano Allegri. L'attuale torneo è anche quello in cui i torinesi hanno subito più reti, con ventisei gol al passivo: stagione negativa in questo senso per Buffon & co., con il numero 1 che ha trascorso la peggiore delle ultime cinque stagioni con ventiquattro reti incassate.

Tuttavia, con l'ultima vittoria ottenuta sul Crotone, i bianconeri hanno concluso per la terza volta il campionato restando imbattuti nelle gare casalinghe ottenendo 18 vittorie ed un pareggio. Il record di punti ottenuti nelle gare disputate allo Stadium è avvenuto nella stagione 2013/14 in cui Madama​, allora guidata da Antonio Conte, è riuscita nell'impresa di vincere tutte le partite davanti al proprio pubblico. Ciò conferma quanto sia stato determinante il fattore casa negli ultimi successi del club di Torino.

Il campionato 2013/14 sarà ricordato per sempre come quello dei record poiché la Juve ha realizzato, con la bellezza di 102 punti, il record di punti totalizzati in un solo campionato. La quota raggiunta è diventata un primato per la massima divisione italiana, che ha superato quello raggiunto dall'Inter nel campionato 2006/07 (97 punti). La seconda miglior stagione, in merito a punti conquistati, è stata quella 2015/16, nella quale sono stati totalizzati 91 punti. Ritornando alla stagione 2013/14, è stato anche il torneo dove i bianconeri hanno segnato più reti (80).

Nel 2011/12, invece, Conte riuscì a conquistare il primo scudetto da allenatore senza subire sconfitte. Il club di Corso Galileo Ferraris torna sul tetto d'Italia dopo due stagioni deludenti e diventa la prima squadra a terminare un campionato senza sconfitte nell'era dei tre punti. Il precedente primato era stato stabilito dal Milan di Fabio Capello nel 1991/92 e dal Perugia di Ilario Castagner nel 1978/79. E' stato anche il campionato in cui la retroguardia bianconera ha subito meno reti, in concomitanza con la scorsa stagione (20). I record negativi del primo scudetto della serie leggendaria sono: minor numero di punti conquistati (84); minor numero di gol segnati (68) e maggior numero di pareggi (15 - al secondo posto c'è la Juve 2014/15 con nove).

Antonio Conte ha vinto tre scudetti consecutivi sulla panchina della Juve tra il 2012 e il 2014. Foto: Calciomercato.com

Riguardo le statistiche individuali dei giocatori che hanno contribuito a questa storica striscia vincente, Gonzalo Higuain è diventato il re dei bomber juventini degli ultimi sei anni. L'ex centravanti del Napoli, con le ventiquattro reti segnate finora, ha superato il record di venti marcature detenuto da Carlos Tevez nella stagione 2014/15. Dietro i due argentini c'è un altro loro connazionale, Paulo Dybala, che la scorsa stagione ha eguagliato il tetto di diciannove gol segnato proprio dall'Apache nel campionato 2013/14. Subito dopo c'è Fernando Llorente, che nel 2013/14 segnò 16 gol.

Gonzalo Higuain ha realizzato finora 24 reti in campionato. Foto: Area Napoli

Per concludere, un ultimo dato statistico afferma che l'attacco attuale a disposizione di Allegri è il più prolifico in rapporto alle precedenti cinque stagioni, con quarantatré reti in attivo. A seguire ci sono i quarantuno sigilli delle stagioni 2015/16 e 2013/14.