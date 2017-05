Juve al lavoro, tra Bologna e Cardiff. Parlano Rincon e Dybala

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

Testa a Cardiff, con un occhio all'Emilia. La finale di Champions League dista solo nove giorni e, col campionato già in tasca, è il prossimo obiettivo da centrare, per scrivere un'altra pagina di storia. Ieri la Juventus è tornata ad allenarsi dopo due giorni di vacanza, anche oggi ha svolto una seduta mattutina. "La squadra ha lavorato in vista della gara questa mattina, dividendosi in due gruppi - si legge sul sito ufficiale dei bianconeri - entrambi impegnati in esercizi di atletica e tecnica. Domani, vigilia della partita, i bianconeri saranno in campo nel pomeriggio". Alle ore 12, sempre nella giornata di domani, parlerà Massimiliano Allegri, presentando la sfida di Bologna, ultima fatica per quanto riguarda la Serie A.

Rincon: "Sereni e concentrati" - E' stato anche giorno di parole, a Vinovo, oltre che di allenamento. Tomas Rincon, uno dei probabili protagonisti della sfida ai Felsinei, con il turnover in primo piano, si è così espresso a J|Tv riguardo l'ultimo impegno di campionato: "A Bologna giocheremo per vincere, come sempre; stiamo bene, speriamo di finire il campionato con tre punti per poi pensare alla finale di Champions, una partita unica". Su Cardiff ha invece aggiunto: "Dovremo rimanere sereni, concentrati e lavorare al massimo. In finale i dettagli fanno la differenza. È una gara secca, dove non c'è domani e dovremo giocarla con tutte le nostre forze. Abbiamo le stesse possibilità del Real, anche loro sono una squadra piena di campioni e vincerà chi avrà più voglia".

Dybala: "Daremo il meglio" - A margine di un evento a Milano, invece, ha parlato la Joya, Paulo Dybala, uomo chiave per il cammino bianconero in Champions League, il quale potrebbe non scendere in campo al Dall'Ara, mentre sarà sicuramente tra gli undici in finale: "Una buona partita sabato ci darà una ulteriore carica per Cardiff - ha affermato l'argentino - Siamo tranquilli, abbiamo grande voglia, mancano ancora 10 giorni ma abbiamo già cominciato a lavorare molto bene". L'ex Palermo e Instituto de Cordoba detta anche la via per giocare la finalissima, facendo leva sulle motivazioni del gruppo: "Giocheremo senza nervosismo, dobbiamo impostarla come abbiamo giocato le altre partite di Champions finora. Tutti noi siamo legatissimi al progetto Juventus e a questo gruppo. Daremo il meglio, e se loro sono forti noi abbiamo una grande difesa: finora ognuno di noi ha fatto il massimo per aiutare la squadra, e ora ci manca solo un obiettivo".