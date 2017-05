Bologna-Juventus, i precedenti al Dall'Ara

Il Bologna non è mai un avversario facile da affrontare per la Juventus. Lo scorso anno i felsinei bloccarono la striscia di quindici vittorie consecutive degli uomini di Allegri ed al Dall'Ara i bianconeri non vincono da ormai quattro anni.

Per analizzare i precedenti tra le due squadre in terra bolognese partiamo proprio dall'ultima delle ventotto vittorie bianconere, era il 6 Dicembre 2013. La squadra di Antonio Conte arrivò allo stadio Dall'Ara dopo un agguato dei tifosi felsinei al pullman bianconero, ma in campo i giocatori non ne risentirono affatto. L'avvio fu infatti di marca torinese con Vidal che portò in vantaggio la Juventus dopo appena dodici minuti con un tocco sotto al termine di una bella azione corale. Il risultato restò in bilico fino agli ultimi minuti di gara, quando fu Chiellini a fissare il risultato sullo 0-2.

Per arrivare invece all'ultima vittoria casalinga del Bologna bisogna andare in dietro di quasi venti anni, al 1998. Contro una Juventus già orfana del proprio faro Del Piero, infortunatosi ai legamenti del ginocchio ventuno giorni prima, i felsinei ottenerono una grande vittoria, battendo i campioni d'Italia e vice campioni d'Europa con un secco 3-0. Ad aprire le marcature fu un futuro bianconero, Michele Paramatti, seguito a cinque minuti di distanza dal gol di Giuseppe Signori, che approfittò di un marchiano errore di Igor Tudor per insaccare a porta sguarnita. Alla mezz'ora del primo tempo arrivò anche il gol che chiuse la partita, autore della marcatura Fontolan dopo l'ennesimo errore della retroguardia bianconera.

Il conto dei precedenti al Dall'Ara che comprendono 28 vittorie bianconere e 18 vittorie bolognesi si chiude quindi con 23 pareggi, l'ultimo nella scorsa stagione per 0-0, una delle rare partite terminate a reti bianche da entrambe le squadre che hanno messo a segno rispettivamente 91 gol, la Juventus, e 73 il Bologna.