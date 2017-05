Juventus, i convocati e la probabile formazione per la 38esima

Khedira gioca dall'inizio | www.spazioj.it

Non ci sono Chiellini e Dani Alves nella lista dei 22 convocati da Massimiliano Allegri per l'ultimo impegno della stagione in Serie A, al Dall'Ara contro il Bologna. Il tecnico livornese esclude il brasiliano, squalificato, e l'italiano perché, diffidato, rischia di saltare la finale di Supercoppa Italiana. Per il resto, tutti disponibili e arruolati per la trasferta: torna dopo l'infortunio Daniele Rugani, c'è Buffon ma verrà lasciato a riposo; chiamato ancora Mattiello, alla ricerca del suo primo gettone stagionale.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo al Dall’Ara, Massimiliano Allegri svela in conferenza stampa praticamente tutte le scelte che opererà: nel 4-2-3-1 canonico ci sarà il debutto in Serie A per il portiere italo-indonesiano Emil Audero; la linea a quattro difensiva vedrà come esterni coloro che non ci saranno a Cardiff, ossia Lichtsteiner a destra ed Asamoah a sinistra, con due fra Bonucci, Benatia e Barzagli al centro - potrebbe esserci spazio anche per Rugani a partita in corso. Khedira rientra dal primo minuto per essere testato almeno per un tempo in vista del Real Madrid, affiancato o da Marchisio, come ipotizzato dal tecnico livornese, o da Rincòn; in attacco invece, tutti e quattro i titolari: Cuadrado, Dybala e Mandzukic a sostegno di Gonzalo Higuaìn, con Kean pronto a subentrare.

Dunque, turn over ma non troppo per Allegri, che vuole utilizzare la sfida con il Bologna sì come prova generale in vista del 3 giugno ma comunque anche per cercare la vittoria che consentirebbe alla Juventus di raggiungere i 91 punti dello scorso anno.

La lista completa:

1 Buffon

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

7 Cuadrado

8 Marchisio

9 Higuain

12 Alex Sandro

14 Mattiello

15 Barzagli

17 Mandzukic

18 Lemina

19 Bonucci

21 Dybala

22 Asamoah

24 Rugani

25 Neto

26 Lichtsteiner

27 Sturaro

28 Rincon

32 Audero

34 Kean