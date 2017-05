Juve, ultima tappa a Bologna col turnover in difesa e l'esordio per Audero

Verso Bologna-Juve - Turnover in difesa: esordio per Audero

La Juventus si prepara all'ultimo impegno di Serie A andando a far visita al Bologna al Dall'Ara. Per i bianconeri si tratta di una passerella, visto che ormai hanno lo scudetto in tasca, ma anche di un importante test in vista dell'attesissima finale di Champions League contro il Real Madrid.

In merito alla sfida di Cardiff ha parlato Paulo Dybala, dicendo che "bisogna affrontare la gara con molta tranquillità, come abbiamo fatto finora nelle partite di Champions. Daremo il meglio ed abbiamo una grande difesa: ci manca un solo obiettivo adesso." Parole sulla finale anche da parte del tecnico Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa ha detto: "Vincere a Cardiff è il coronamento di tre anni di duro lavoro. I ragazzi sono cresciuti molto singolarmente, ed è proprio quello che cerco di insegnargli. Durante la stagione hanno fatto cose straordinarie. Sono molto orgoglioso di loro."

Allegri in conferenza stampa. Foto: Twitter

Nonostante la gara di oggi pomeriggio non abbia molta importanza ai fini della classifica, la truppa bianconera non ha comunque intenzione di sfigurare e vuole concludere il campionato con una vittoria. Infatti, la massima di Allegri nella conferenza è proprio questa: "La prima regola è giocare e cercare di vincere questa partita. Dobbiamo chiudere il campionato nel migliore dei modi." Parole confermate anche da Tomas Rincon, che dice: "A Bologna cercheremo di vincere, come sempre. Dobbiamo chiudere il campionato con i tre punti e poi pensare alla finale di Champions."

Tomas Rincon. Foto: Twitter

Riguardo la formazione, già ampiamente svelata in conferenza stampa, ci dovrebbe essere un turnover solamente nel reparto difensivo. In porta farà il suo esordio in Serie A il giovane Emil Audero, che avrà il duro compito di non far rimpiangere l'assenza di Gianluigi Buffon. Davanti all'estremo difensore ci saranno Leonardo Bonucci e Mehdi Benatia, mentre Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah ricopriranno le fasce. Intanto, Daniele Rugani ritorna tra i convocati mentre Dani Alves sarà assente per squalifica. A centrocampo ritornerà a giocare Khedira, che verrà messo alla prova in vista di Cardiff e sarà probabilmente affiancato a Claudio Marchisio. Niente riposo per gli attaccanti, che saranno tutti presenti dal fischio d'inizio anche a Bologna.

PROBABILE FORMAZIONE: (4-2-3-1) Audero; Lichtsteiner, Bonucci, Benatia, Asamoah; Khedira, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Massimiliano Allegri

A disposizione: Buffon, Neto; Alex Sandro, Mattiello, Barzagli, Rugani; Pjanic, Lemina, Sturaro, Rincon; Kean.