Terminata Bologna - Juventus in Serie A (1-2): Dybala e Kean nel recupero la ribaltano!

20.02 - E allora un grazie da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Bologna per 1-2 con le reti di Dybala e Kean!

20.00 - La Juventus non perde mai. Nemmeno quando non c'è niente in palio e la situazione si era messa particolarmente male, con lo svantaggio firmato dall'eurogol di Taider: due giocate e Dybala e Kean hanno potuto risolvere questo match e far chiudere il campionato a 91 punti. Onore al Bologna, combattivo, ma comunque sconfitto: immagine di una stagione storta.

19.56 - Termina la gara. Risultato di 1-2.

90' + 4' - GOOOOOOOL! KEAN! 1-2! CROSS DENTRO E DI TESTA ARRIVA IL PRIMO GOL DI UN CLASSE 2000! Con una botta in tuffo sul secondo palo!

90' + 3' - Corner juventino. Mandzukic steso da Mbaye per un fallo che diventerà cross dalla sinistra.

90' + 1' - Tiro alto di Pjanic col sinistro, fuori di molto anche se dal limite. 4 i minuti di recupero.

90' - Giallo per Gastaldello per un'ostruzione su Higuain al centro del campo.

89' - VIVIANI! Largo! Il palo del portiere è quello cercato dal centrocampista, che spara però largo anche se potente!

88' - Dai 25 metri altro fischio in favore dei padroni di casa.

87' - Viviani ha subito un calcione da parte di Cuadrado sullo stomaco, sulla corsia di destra d'attacco: adesso va per crossare l'ex Hellas.

86' - Corner romagnolo.

85' - Fallo subito da Mbaye, sempre da Kean, che non disdegna lo scontro fisico. Dentro Nagy come ultimo cambio del match, fuori Pulgar.

83' - Kean ha rilevato Dybala qualche minuto fa: qui prova con un numero dalla destra, cross per Mandzukic che viene però respinto.

81' - Giallo anche per Okwonkwo che ha steso Asamoah sulla sua fascia.

80' - Viviani calcia male con l'esterno da lontano, altissimo.

79' - Cuadrado ammonito per una scivolata a centrocampo su Destro.

78' - Masina progredisce palla al piede fino al limite, poi calcia ed una deviazione di Barzagli consegna la palla ad Audero.

77' - Higuain cerca di girarsi alla lunetta verso il destro ma si incarta.

75' - Petkovic entra dentro al posto di Krafth nei bolognesi.

74' - Fuorigioco di Destro su un pallone pregevole di Masina.

72' - Krafth dice di no ad un tap-in di Mandzukic sul secondo palo ma gli concede corner.

71' - Fuorigioco di Mandzukic su un passaggio lungo.

70' - GOOOOOOOL! DYBALA! 1-1! Higuain dal centro dell'area tira su Da Costa che gli respinge la botta, Dybala pareggia col secondo tiro!

69' - DA COSTA STRAORDINARIO! Tiro a giro dalla tipica mattonella di Dybala, che trova la manona di Da Costa! In corner...

68' - Masina rileva Krejci per i rossoblù.

67' - Higuain servito da Sturaro è da solo, ma fermato da una posizione di fuorigioco.

66' - Okwonkwo fa fallo per fermare la prepotenza di Mandzukic.

64' - Malinteso fra Lichtsteiner e Benatia, lo svizzero spreca un pallone. Viviani spende il fallo tattico su Sturaro, è giallo per lui.

63' - Corner per la Signora.

62' - Lichtsteiner pesca con un ottimo cross la testa di Higuain che gira bene, blocca però Da Costa.

61' - DA COSTA FERMA HIGUAIN! L'argentino è lanciato a rete ma fuori dall'area il portiere avversario esce alla grande e lo chiude!

60' - Cuadrado perde una buona occasione di contropiede con questo scatto.

59' - Esce Khedira al posto di Mandzukic. Buona prova del tedesco.

58' - Sturaro controlla un lancio lungo e guadagna un corner.

57' - I replay mostrano la disperazione di Audero dopo il gol subito, ma non ha colpe.

56' - Calcio d'angolo per i campioni d'Italia, entra intanto Pjanic al posto di Marchisio.

55' - DYBALA! FUORI DI POCO! Higuain smorza un cross dalla destra e Dybala d'esterno la spedisce fuori rasoterra!

54' - Sbaglia tutto nel tentativo verso Krejci Viviani: i torinesi ce la fanno.

52' - GOOOOOOOL! TAIDER! E CHE GOL! Sassata sul palo lontano a giro col destro: all'incrocio! 1-0!

51' - Magia di Dybala con tacco e tunnel ad innescare Lichtsteiner che, pure lui sorpreso, non riesce a tenerla in campo.

50' - Altro fallo su Sturaro a centrocampo.

49' - Dybala punta Mbaye sulla destra, l'ex Inter vince il confronto in fallo laterale.

48' - Higuain prende un fallo sulla sinistra.

46' - KHEDIRA! FUORI! Il tedesco viene messo davanti alla porta da parte di Higuain dalla destra, in spaccata la mette però fuori!

19.05 - Si riparte! Sfera mossa dal Bologna.

19.03 - Si rientra in campo. Nessun cambio.

18.55 - Equilibrio e noia in questo primo tempo al Dall'Ara. Ritmi d'allenamento, solo qualche giocata di rilievo sia da una parte che dall'altra. Bologna e Juventus non stanno spingendo sull'acceleratore, ma controllando le proprie condizioni: bene i giovani Audero e Okwonkwo, insieme a loro anche il rientrante Khedira che pare in forma. Per sapere se il tutto cambierà, ci vediamo dopo!

18:48 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-0.

44' - HIGUAIN! SUL FONDO! Rientra dal fuorigioco e fa tutto da solo: diagonale da 20 metri di distanza col destro, fuori di poco!

43' - Benatia anticipa, Cuadrado attacca lo spazio: il cross del colombiano è però orrendo, dalla destra del limite dell'area.

42' - Gastaldello stende Khedira a centrocampo, il tedesco si rialza subito ma ha subito fallo. Punizione.

40' - Richiamati dall'arbitro Lichtsteiner e Mbaye, nervi tesi fra loro. Il cross di Dybala si spegne oltre il secondo palo, nonostante un errore in uscita di Da Costa.

39' - Gastaldello chiude in corner un traversone dalla destra.

37' - Tira da lontano Okwonkwo e no, non si è presentato bene.

36' - Da Costa ha ricevuto un colpetto da Sturaro durante un'uscita: a terra il portiere.

35' - Faccia a faccia fra Lichtsteiner e Mbaye, solo scintille però.

34' - Doppio dribbling di Cuadrado che non arriva e torna indietro con la sfera.

32' - Sturaro ferma Krafth sulla corsia di competenza.

31' - Mbaye anticipa Cuadrado senza fallo. Ne nasce un'azione che termina sul taglio di Krejci servito basso da Pulgar: in area il serbo però spara alto.

29' - Tunnel su Sturaro a centrocampo, da parte di Pulgar.

28' - Destro viene lanciato a rete ma partendo da posizione irregolare. Sturaro, lanciato poco dopo, ottiene solo un corner.

27' - Scambio fra Dybala e Higuain che non si completa: Gastaldello accompagna fra le braccia di Da Costa.

26' - Audero esce e blocca sul lancio lungo verso Destro dalla destra, coperto da Benatia.

25' - Respinta ma sfera sempre in bocca ai centrali di casa.

24' - Piccolo colpo alla caviglia per Dybala che però è già in piedi. L'argentino innesca la ripartenza avversaria poco dopo, poi è bravo a recuperare la palla ma concede un tiro dalla bandierina agli emiliani.

23' - Okwonkwo vorrebbe un calcio d'angolo ma il rimpallo gli è stato sfavorevole. Rinvio per Audero.

21' - Audero blocca un tiro da lontanissimo di Viviani.

20' - Girata e tiro col destro di Higuain dal limite: troppo debole anche se angolato, blocca Da Costa.

19' - Okwonkwo è contenuto da Asamoah quando cercava di correre, perciò torna indietro.

18' - Asamoah cambia gioco, Mbaye chiude Cuadrado in rimessa.

17' - GOL DI STURARO IN FUORIGIOCO! Dybala serve un grande assist al numero 27 dalla trequarti, questo segna ma viene fermato poichè prima in posizione di fuorigioco!

16' - Da Costa rilancia sulla sinistra, in fallo laterale. Brutto rinvio.

15' - Dybala prova a ripartire ma Krejci è rimasto indietro e lo chiude.

14' - Okwonkwo scatta, Sturaro lo segue: corner guadagnato dal nigeriano.

13' - Ottima chiusura di Torosidis sul cross di Asamoah dopo iniziativa di Higuain: calcio d'angolo.

12' - DESTRO! ALTO! Buona transizione sulla destra, controllo e tiro d'esterno del centravanti: alto non di molto!

11' - Fanno la partita i campioni d'Italia, qui ottengono un calcio d'angolo sempre spingendo sul lato destro. Da Costa blocca il tiro di testa di Sturaro.

9' - Lichtsteiner cerca un filtrante che viene però chiuso.

8' - Tunnel di Cuadrado sulla destra e ingresso in area: troppo forte il pallone per Higuain, batti e ribatti al limite, sfera rilanciata.

7' - Dybala è troppo pressato per riuscire a servire, sulla ribattuta, Sturaro. Palla persa.

6' - Grande recupero di Sturaro in scivolata a fermare un contropiede oppositore. Destro prova anche lui a ripiegare ma commette fallo su Cuadrado: aspettiamoci un altro pallone dentro.

5' - Dybala non trova nessuno col suo traversone.

4' - A terra nuovamente Marchisio, punizione sul centro-sinistra per i bianconeri. Arriverà un cross.

3' - Steso Lichtsteiner sulla trequarti avversaria. Calcio di punizione.

2' - Sta già correndo l'italiano, solo uno spavento. Possesso ospite.

1' - Destro trova la chiusura di Khedira, ma Marchisio è caduto a terra e viene subito medicato.

18:02 - SI PARTE! Pallone mosso dalla Juventus.

17:58 - SQUADRE IN CAMPO!

17.55 - Mancano pochi minuti all'inizio della gara: a breve inizierà Bologna-Juventus, non mancate!

17.45 - Turnover per Mandzukic nei bianconeri, dall'altro lato spazio a Da Costa.

17.25 - Riscaldamento in corso da qualche minuto.

17.05 - LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLE DUE COMPAGINI!

Bologna (4-3-3) - Da Costa; Krafth, Torosidis, Gastaldello, Mbaye; Pulgar, Viviani, Taider; Okwonkwo, Destro, Krejci. All. Donadoni

Juventus (4-2-3-1) - Audero; Lichtsteiner, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Sturaro; Higuain. All. Allegri

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Bologna-Juventus, match valido per la 38esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Mariani (sez. di Aprilia).

L'esultanza dei calciatori del Bologna dopo il secondo gol di Destro al Pescara di un paio di settimane fa. | lapresse.it

QUI BOLOGNA

La batosta a Milano di settimana scorsa dopo un buon primo tempo ha cancellato le sensazioni positive nell'ambiente rossoblù dopo la vittoria col Pescara della settimana prima. Ormai la stagione è segnata: il 15esimo posto immagine dell'annata sottotono, ma comunque valida per la salvezza, degli emiliani.

Ormai il bilancio del campionato è tutto sommato dettato, come ha confermato Donadoni in conferenza stampa. Nel 2017 sono state tante - troppe - le figuracce: la comparsata molle a San Siro è stata soltanto la più recente. Vincere oggi potrebbe servire a salvare la faccia, in questo senso, davanti al proprio pubblico.

Certo l'addio di Dzemaili, di qualche giorno fa, non ha aiutato. Si è dovuto ripartire così dalla vena di Destro, uno dei giocatori più in forma del periodo. Restano fuori per questo match i soliti Nagy, Di Francesco, Maietta e Valencia, il dubbio sugli indisponibili è riguardo alla condizione di Helander, che comunque non dovrebbe partire dal 1'.

Il probabile 11 scelto da Donadoni (4-2-3-1). | VAVEL.com via lineupbuilder.com

Donadoni dovrebbe schierare i suoi con un 4-2-3-1. In porta c'è il solito Mirante, difeso dalla linea composta da Torosidis, Gastaldello, Oikonomou e Mbaye. Pulgar favorito su Donsah per affiancare Taider in mediana, in avanti il giovane Okwonkwo dovrebbe affiancare Verdi - in Nazionale nell'ultimo stage - e Krejci alle spalle di Destro.

QUI JUVENTUS

La vittoria di settimana scorsa col Crotone ha consegnato ai bianconeri il secondo trofeo in pochi giorni, dopo il successo nella finale di Coppa Italia contro la Lazio di soltanto qualche ora prima. Con il titolo in cassaforte, Madama deve oggi fare i conti con i problemi che potrebbero derivare dal pensare alla partita di Cardiff.

I bianconeri esultano dopo il gol di Mandzukic al Crotone di una settimana fa. | corrieredellosport.it

Allegri nelle sue dichiarazioni delle vigilia ha comunque tolto qualsiasi pressione da questo match ed ha annunciato una buona parte della formazione. Il tecnico ha annunciato ad esempio il riposo di Chiellini, in condizioni imperfette e per questo escluso dai convocati per questa trasferta al fine evitare rischi.

Confermate le solite mancanze dei giovani Mandragora, Pjaca e Rugani. Kean è tornato a disposizione ma difficilmente il tecnico si priverà dell'MVP stagionale Higuain e di Dybala, che ha parlato in settimana. Probabilmente, per l'italo-africano si prospetta un minutaggio nel secondo tempo.

La risposta di Allegri, sempre schierata col 4-2-3-1. | VAVEL.com via lineupbuilder.com

Nel 4-2-3-1 solito di Allegri dunque l'unica novità importante dovrebbe essere la presenza del terzo portiere Audero fra i pali. In difesa i terzini saranno Lichtsteiner ed Asamoah, al centro Barzagli (più quotato di Bonucci al momento) fa coppia con Benatia. Khedira metterà minuti nelle gambe in mezzo al campo, insieme a Marchisio. Cuadrado, Dybala e Mandzukic - fresco di rinnovo - dietro ad Higuain in attacco.

PRECEDENTI

Non scendiamo nel dettaglio dei precedenti, giusto qualche nozione. Nella scorsa stagione, in questo stadio la Vecchia Signora ha visto interrompersi il proprio cammino di vittorie consecutive a 24, con un pareggio per 0-0. Quello stop non fermò l'ascesa al titolo torinese ed è stato vendicato all'andata: un girone fa allo Stadium finì 3-0.