Road to Cardiff, Juve-Real: il foto-video-racconto della storia

Road to Cardiff, Juve-Real: i precedenti

Mancano sei giorni alla fatidica finale di Champions League che vedrà di fronte la Juventus ed il Real Madrid in quel di Cardiff. Nella capitale gallese verrà disputato il diciannovesimo scontro ufficiale tra i bianconeri e le merengues​, il secondo nella finale dell'ex Coppa dei Campioni. Le due compagini sono in parità nel bilancio dei precedenti, con otto vittorie a testa e due pareggi, ma gli spagnoli hanno dalla propria parte l'unico precedente avvenuto in finale. Andiamo a ripercorrere, attraverso foto, immagini e video, la storia della pluridecennale rivalità tra i due club nella massima competizione europea.

Quarti di finale Coppa Campioni 1961/62

Juventus-Real Madrid 0-1 (79' Di Stefano​)

Real Madrid-Juventus 0-1 ​(38' Sivori​)

​Ripetizione a Parigi: Real Madrid-Juventus 3-1 ​(1' Felo, 33' Sivori, 65' Del Sol, 82' Tejada)

Il primo confronto ufficiale tra le due squadre si risolve nella terza gara: una rete di Alfredo Di Stefano regala il successo ai madrileni all'andata, mentre Omar Sivori gela il Bernabeu ​al ritorno. La contesa è infine vinta dai blancos che al Parc des Princes ​sconfiggono gli avversari col risultato di 3-1.

Secondo turno Coppa Campioni 1986/87

Real Madrid-Juventus 1-0 ​(20' Butragueno)

Juventus-Real Madrid 1-0 ​​​(1-3 d.c.r.) (9' Cabrini)

​Anche il secondo scontro ufficiale sancisce il passaggio del turno per il Real Madrid. Stavolta il confronto termina ai calci di rigore, dopo che una rete di Antonio Cabrini rimonta l'1-0 confezionato dagli spagnoli nella gara d'andata. Ai tiri dal dischetto, entrambe le squadre sbagliano il primo rigore, ma in seguito gli errori di Lionello Manfredonia e Luciano Favero condannano la ​Vecchia Signora​.

Quarti di finale Champions League 1995/96

Real Madrid-Juventus 1-0 (20' Raul)

​Juventus-Real Madrid 2-0 ​(17' Del Piero, 54' Padovano)

Nel primo confronto nell'era della Champions League, la Juventus riesce per la prima volta nella storia ad eliminare i galacticos​. Dopo la sconfitta a Madrid, i ragazzi di Marcello Lippi si aggiudicano la gara di ritorno grazie ai sigilli di Alessandro Del Piero e Michele Padovano. I bianconeri riusciranno ad arrivare fino in fondo alla competizione, conquistando la coppa per la seconda volta nella loro storia.

Finale Champions League 1997/98

Juventus-Real Madrid 0-1 (66' Mijatovic)

Nel 1998 si consuma l'unico precedente avvenuto in finale, presso l'Amsterdam Arena​. A trionfare sono i madrileni grazie alla discussa rete di Predrag Mijatovic, tornando a vincere la competizione dopo un digiuno durato trentadue anni. I bianconeri, dal canto loro, perdono la seconda finale consecutiva in tre anni.

Semifinali Champions League 2002/03

Real Madrid-Juventus 2-1​ (23' Ronaldo, 45' Trezeguet, 73' Roberto Carlos)

​Juventus-Real Madrid 3-1 (12' Trezeguet, 43' Del Piero, 73' Nedved, 89' Zidane)

Le Zebre, alla seconda gestione Lippi, si vendicano della sconfitta nella finale del 1998 e negano l'accesso alla finale delle merengues campioni in carica. Anche in questo caso, i torinesi devono effettuare una grande rimonta nella gara di ritorno al Delle Alpi dove le reti di David Trezeguet, Del Piero e Pavel Nedved ribaltano l'1-2 dell'andata. Inutile il gol dell'ex Zinedine Zidane segnato allo scadere.​​

Ottavi di finale Champions League 2004/05

Real Madrid-Juventus 1-0 ​(31' Helguera)

Juventus-Real Madrid 2-0 ​(d.t.s.) ​(75' Trezeguet, 116' Zalayeta)

​Due anni più tardi la Juve riesce di nuovo nell'impresa di sconfiggere il Real Madrid. La rete di Ivan Helguera decide la gara d'andata in favore dei blancos. Nella gara di ritorno, un gol di Trezeguet al 75' riporta lo score in parità ma la zampata finale la mette l'uomo che non ti aspetti: Marcelo Zalayeta che, a pochi minuti dalla fine, trascina i bianconeri ai quarti.

Fase a gironi Champions League 2008/09

Juventus-Real Madrid 2-1 (5' Del Piero, 49' Amauri, 66' van Nistelrooy)

​Real Madrid-Juventus 0-2 (17' e 67' Del Piero)

La Juventus ritorna in Champions dopo due anni di distanza e per la prima volta in seguito ai fatti di Calciopoli. Tre anni dopo l'ultimo confronto si ripresentano i galacticos che vengono inseriti nello stesso girone dei bianconeri. Per la terza volta consecutiva trionfa il club italiano che vince entrambe le gare: emblema della sfida è Del Piero, che segna tre gol complessivamente nei due confronti. La doppietta di ​Pinturicchio​, inoltre, consente alla Signora di vincere al Bernabeu ​dopo 46 anni di digiuno. Nel doppio confronto le merengues ​sfoggiano anche un giovane Gonzalo Higuain, appena prelevato dal River Plate.

Fase a gironi Champions League 2013/14

Real Madrid-Juventus 2-1 (4' e 29' Cristiano Ronaldo, 22' Llorente)

Juventus-Real Madrid 2-2 ​(42' Vidal, 52' Cristiano Ronaldo, 60' Bale, 65' Llorente)

​Il secondo precedente nella fase a gironi si conclude in favore dei madrileni, che ritornano a battere i bianconeri a Madrid e conquistano un prezioso pareggio al debutto allo Juventus Stadium​. In grande evidenza lo juventino Fernando Llorente, autore di due reti complessive.

Semifinali Champions League 2014/15

Juventus-Real Madrid 2-1 (8' Morata, 27' Cristiano Ronaldo, 58' rig. Tevez)

​Real Madrid-Juventus 1-1 (23' Cristiano Ronaldo, 57' Morata)

L'ultimo precedente risale ad appena due stagioni fa, quando la squadra di Massimiliano Allegri è diventata la sorprendente finalista del torneo. A dodici anni dall'ultima volta, le Zebre ​impediscono al Real Madrid di conquistare la coppa. A trascinare il club torinese in finale è un ex, Alvaro Morata, che mette la propria firma su entrambe le partite.