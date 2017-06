Road to Cardiff, Juve-Real: il cammino della Juve in Champions

Continua il nostro avvicinamento alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Stiamo analizzando diversi elementi della sfida: il fattore tattico, i punti forti e deboli delle compagini, la storia, i due allenatori e molto altro. Stavolta andremo a ripercorrere il cammino della squadra bianconera durante l'attuale edizione della coppa: un cammino iniziato con l'esordio casalingo con il Siviglia e culminato con la doppia sfida col Barcellona, fino ad arrivare alla finale contro i detentori del titolo.

Fase a gironi

Per la Vecchia Signora ​l'obiettivo Champions è ben chiaro e lo dimostra anche l'imponente campagna acquisti portata a termine dalla dirigenza: l'acquisto di Gonzalo Higuain dal Napoli per novanta milioni di euro è stato l'acquisto più costoso degli ultimi anni. L'urna di Nyon risulta benevola per i ragazzi di Allegri che vengono sorteggiati nel gruppo H con il Siviglia detentore dell'Europa League, il Lione e la Dinamo Zagabria. Il cammino di Buffon e compagni nella competizione inizia con un deludente 0-0 interno contro la squadra di Jorge Sampaoli, che già porta qualche malumore in quel di Vinovo. In seguito arrivano due grandi successi esterni, come il 4-0 alla Dinamo e l'1-0 al Lione. Nel ritorno contro i francesi, arriva un altro deludente pareggio, ma in seguito vince l'ostico scontro-qualificazione al Sanchez Pizjuan ​contro gli andalusi ed un'altra vittoria con la Dinamo Zagabria.

Risultati

Juventus-Siviglia 0-0

Dinamo Zagabria-Juventus 0-4 ​(24' Pjanic, 31' Higuain, 57' Dybala, 85' Dani Alves)

​Lione-Juventus 0-1 ​(76' Cuadrado)

Buffon è il vero protagonista della sfida di Lione, effettuando parate decisive. Foto: uefa.com

Juventus-Lione 1-1 (13' rig. Higuain, 85' Tolisso)​

​Siviglia-Juventus 1-3 (9' Pareja, 45'+2 rig. Marchisio, 84' Bonucci, 90'+4 Mandzukic)

Juventus-Dinamo Zagabria 2-0 ​(52' Higuain, 73' Rugani)

Bonucci ha firmato l'1-2 nella trasferta di Siviglia. Foto: uefa.com

​​Ottavi di finale

Porto-Juventus 0-2 (72' Pjaca, 74' Dani Alves)

​Juventus-Porto 1-0 (42' rig. Dybala)

Dopo aver passato il raggruppamento da prima della classe, la Juventus incontra il Porto nella doppia sfida degli ottavi. Il doppio confronto risulta agevole per i bianconeri i quali battono i Dragoni ​in entrambe le partite. Nella gara d'andata, Marko Pjaca ha segnato il suo primo gol con la maglia della Juve.

I giocatori della Juve festeggiano l'approdo ai quarti di finale. Foto: uefa.com

Quarti di finale

Juventus-Barcellona 3-0 (7' e 22' Dybala, 55' Chiellini)

Barcellona-Juventus 0-0

​Dopo la passeggiata di salute con i portoghesi, la Signora ​si ritrova l'incubo Barcellona in una rivincita della finale di Berlino di due anni fa. Lo spettro blaugrana torna ad aleggiare dalle parti di Vinovo, un nuovo incubo torna ad infestare i ragazzi di Allegri: nessuno, o quasi, avrebbe scommesso qualcosa sull'eliminazione di Messi e compagni. Eppure, il tecnico juventino prepara la doppia sfida alla grande e realizza il suo miglior capolavoro neutralizzando tutte le offensive dei catalani e riuscendo nell'impresa di far uscire i suoi ragazzi imbattuti dal Camp Nou ​e proseguire il cammino.

Paulo Dybala è stato il protagonista della gara d'andata col Barça, segnando una doppietta. Foto: uefa.com

Semifinali

Monaco-Juventus 0-2 (29' e 59' Higuain)

​Juventus-Monaco 2-1 (33' Mandzukic, 44' Dani Alves, 69' Mbappé)

L'ultimo ostacolo di Madama ​prima della finale di Cardiff è il Monaco di Leonardo Jardim. La squadra del Principato ha disputato una stagione esaltante, incoronata dalla vittoria del campionato francese. Nulla ha potuto l'esplosività dei giovani componenti del club monegasco contro la corazzata più forte d'Italia, che è riuscita ad imporsi in entrambe le gare ed accedere alla finale del torneo.