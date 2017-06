Road to Cardiff, Marchisio carica la Juve: "Finale difficile con il Real Madrid ma ci credo"

Mancano tre giorni alla finalissima di Champions League in cui si sfideranno Real Madrid e Juventus. I bianconeri vogliono il successo per completare un triplete storico e riportare a Torino la coppa dopo 21 anni d'astinenza, ma non sarà facile visto che di fronte ci saranno i blancos, una delle squadre più forti del mondo.

Gli uomini di Allegri, però, non vogliono partire in difetto di fronte ai campioni d'Europa in carica. Andiamo a sentire le parole di uno dei protagonisti di Cardiff, Claudio Marchisio, il quale è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium.

"Sarà una finale bella e molto difficile- ha esordito- Quella finale del 2015 ha dato consapevolezza a questa squadra che può giocarsela per cercare di vincere questo trofeo. E' quello che mancava prima, da quella finale, prendo anche l'anno scorso perché siamo usciti contro una grande squadra, la consapevolezza è rimasta e quest'anno si è visto. Questo è il punto di crescita che ha fatto l'ambiente".

Di fronte c'è il pallone d'oro Cristiano Ronaldo: "Credo che sia cambiato molto, è più prima punta lui di Benzema e in poco spazio può mettere in difficoltà sia il portiere che la difesa, quindi bisogna fare molta attenzione ed è un grandissimo giocatore, lui come tanti altri che stanno facendo un'ottima stagione, tutti i giocatori del Real e della Juve possono decidere una finale bellissima. Ci credi? Ci credo molto, in questi due anni c'è stato un grande cambiamento soprattutto di testa nei confronti dell'Europa, ci sono grandi campioni ma come sempre servirà anche la fortuna".