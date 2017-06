Juve, Douglas Costa in arrivo. Per la mediana spunta Matuidi

E' sempre più vicino l'approdo di Douglas Costa alla Juventus. L'esterno brasiliano in forza al Bayern Monaco da due anni è seguito da tempo dalla dirigenza bianconera, che ora sembra aver finalmente smosso i teutonici dalle proprie richieste. La cifra che ha fatto crollare il muro bavarese è 40 milioni di Euro, anche questi pagabili in tre anni come per l'affare Schick, con in più alcuni bonus riguardanti i risultati ottenuti sul campo. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, l'affare potrebbe concludersi già in questo fine settimana, anche se è tutt'ora vincolato dall'approdo di Alexis Sanchez agli ordini di Ancelotti. Resta comunque da stabilire l'ingaggio che percepirà Douglas Costa, ma è probabile che alla fine si arrivi ai 5 milioni per quattro anni pattuiti nell'incontro di settimana scorsa tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore.

Con l'esterno offensivo che sembra essere sistemato, anche se con la partenza di Dani Alves è possibile l'arrivo anche di Bernardeschi, resta da puntellare il centrocampo. La Juventus sta inseguendo da settimane Steven N'Zonzi, ma l'unica soluzione sembra il pagamento della clausola di rescissoria da 40 milioni di euro, motivo per cui Marotta sta sondando altre opzioni. Una di queste è il sempreverde Matuidi. Il giocatore del Paris Saint Germain è tornato d'attualità in casa Juventus dopo gli abboccamenti della scorsa estate, ma i rapporti con i parigini non sono ottimi ed è per questo che conterà tanto la mediazione del più chiacchierato dei procuratori, Mino Raiola. Se arrivare a Matudi fosse ancora impossibile l'altra opzione porta il nome di Emre Can. Il centrocampista tedesco del Liverpool è molto apprezzato dalla dirigenza bianconera e nell'ultima stagione agli ordini di Jurgen Klopp ha mostrato dei netti miglioramenti. Come N'Zonzi, Can, è un centrocampista in grado di coprire tutto il campo, ma soprattutto possiede un ottimo fisico a cui abbina un'altrettanto ottima tecnica. Questa combinazione lo rende perfetto per il ruolo che sta cercando Massimiliano Allegri e non è detto che, alla fine, sia proprio lui il prescelto di Madama.