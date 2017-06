Juventus: Lichtsteiner non vuole partire

Source photo: corrieredellosport.it

Stephan Lichtsteiner e la Juventus, una storia destinata a a finire presto. Dopo ben sei stagioni con i bianconeri, infatti, la Vecchia Signora potrebbe separarsi dal suo trenino svizzero, non più nel progetto da un anno a questa parte. Nonostante i tanti chilometri macinati, infatti, nella stagione appena trascorsa Licht è stato spesso preferito da Dani Alves, acquistato proprio per aumentare il tasso tecnico della rosa sull'out di destra. Situazione che non ha di certo reso felice il ragazzo classe '84, messo fuori dalla lista Champions League per qualche interesse di troppo verso l'Inter, che in inverno aveva cercato di prelevare il terzino.

Nulla di troppo grave, comunque, che ha spinto però la Juventus a fare le proprie valutazioni, mettendo l'esterno ex Lazio e Lille fuori rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, lo svizzero non sembra volersi trasferire, creando un problema non da poco per la Signora, che rischierebbe di perderlo a zero nella prossima stagione. Su di lui, comunque, si registra l'interesse di Lazio ed Inter, che apprezzerebbero e non poco le galoppate di Licht, ancora fisicamente al top. Un'altra clamorosa soluzione, difficilmente attuabile, vedrebbe lo svizzero al Pescara, usato come pedina per l'operazione che porterebbe in bianconero il gioiellino classe' 99 Coulibaly.

La decisione di permanenza di Lichtsteiner, potrebbe dunque complicare ulteriormente i problemi della società torinese, già costretta ad un lifting della fascia destra visto anche l'ormai imminente addio di Dani Alves. Certo, il mercato è ancora lungo e magari alla fine le parti troveranno un accordo che, non si dovesse trovare, non priverebbe Massimiliano Allegri di un atleta esperto e dalle prestazioni sempre sufficienti, ottimo per far rifiatare il terzino che verrà. Nei prossimi giorni, dunque, si attendono cambiamenti.