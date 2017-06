Juve, bloccato Alex Sandro. Spinazzola torna alla base?

E' arrivato l'ennesimo assalto del Chelsea all'esterno sinistro della Juventus, Alex Sandro. Il club bianconero, però, ha respinto picche un'altra volta, confermando la volontà di trattenere con tutte le sue forze l'esterno brasiliano.

Raramente, nella sua storia, la Juventus ha fatto così un forte muro di fronte ad un offerta monstre come quella presentata dal Chelsea di Antonio Conte per il brasiliano, basti pensare a quella accettata l'anno scorso per Paul Pogba o, andando più indietro nel tempo, a quella che formulò il Real Madrid per accaparrarsi le prestazioni di Zinedine Zidane. Questa volta, però, la valenza tecnica di Alex Sandro, uno dei due-tre terzini migliori al mondo, supera qualsiasi valore economico per la sua insostituibilità. La politica Juventus in fatto di partenze recita "se qualcuno è scontento è giusto che parta", ma il terzino sinistro è felice di restare a Torino e per questo motivo la società bianconera è pronta a fornire un nuovo contratto, con un ingaggio attorno ai 4/5 milioni di Euro, per blindare definitivamente il brasiliano.

Tuttavia, i bianconeri si stanno tutelando in caso di mal di pancia made in Brasile. L'alternativa appare essere solo una: Leonardo Spinazzola. L'esterno italiano proviene dalle giovanili della Juventus ed è ora in prestito all'Atalanta, dove ha trascorso un'ottima annata sotto l'intelligente guida di un allenatore anch'esso con trascorsi in bianconero, Gian Piero Gasperini. Spina, come viene soprannominato dai compagni, è la soluzione al problema Sandro grazie ad una lunga programmazione. L'eventuale ritorno di Spinazzola già da quest'anno sarebbe volto a tutelarsi per la prossima estate, in cui gli assalti ad Alex Sandro torneranno a farsi forte. Con un anno di esperienza alle spalle del brasiliano, il classe '93 diventerebbe il suo sostituto naturale consentendo alla società di ottenere una nuova plusvalenza e nuovi soldi da immettere sul mercato per rinforzare la squadra in altri punti nevralgici.