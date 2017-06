Duello tra Juventus ed Inter per Matteo Darmian

Il futuro di Matteo Darmian potrebbe ritornare ad essere in Italia. L'esperienza del laterale in Inghilterra è stata agrodolce: ben 28 presenze, con un gol, nella sua prima annata in Inghilterra. Nella seconda, invece, ha avuto poco spazio all'inizio per poi conquistare la fiducia di Mourinho nella seconda parte, in una stagione impreziosita anche dalla vittoria dell'Europa League. Sia la Juventus che l'Inter seguono il terzino del Manchester United, il quale è ritenuto proprio dai Red Devils cedibile. I bianconeri si sono già mossi, cercando di giocare d'anticipo, presentando al club inglese un'offerta di prestito oneroso e obbligo di riscatto per un totale di circa 22 milioni di euro. Fino a questo momento, però, il club inglese è rimasto piuttosto freddo, in quanto preferirebbe cedere il suo calciatore solo ed eclusivamente a titolo definitivo. La valutazione che lo United ha attribuito all'ex laterale del Torino è di 25 milioni.

La Juventus dunque resta alla finestra, ma sul giocatore, che gradirebbe fortemente fare ritorno in Italia, c'è in pressing anche l'Inter. Il club nerazzurro, su chiara richiesta del nuovo allenatore Luciano Spalletti, cerca un terzino versatile che potrebbe anche ricoprire il ruolo di difensore centrale in una difesa a tre, e Darmian può tranquillamente svolgere, diligentemente, entrambi i ruoli. Il nome di Darmian è nella lista della spesa di Sabatini, dopo che l'Inter ha dovuto abbandonare sia la pista Antonio Rudiger, ritenuto incedibile dalla Roma che Dalbert del Nizza.

Lo Special One Josè Mourinho ha lasciato intendere che non punta più sul ragazzo, e quindi il classe 1989 dovrà cambiare squadra. In un primo momento anche il Milan si era dimostrato interessato, prima di preferirlo a Conti, e quindi ad oggi resta uno scontro tra due squadre: Juventus ed Inter, ma si sa, trattare con i club inglesi non è mai facile e quindi il futuro di Matteo Darmian appare ancora in alto mare.