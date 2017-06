Juve alla finestra, De Sciglio pronto a lasciare il Milan

Fonte immagine: Tuttosport

Un incontro a Casa Milan potrebbe regalare alla Juventus il primo di una serie di rinforzi sulle corsie difensive. Nel pomeriggio, infatti, l'agente di Mattia De Sciglio si è recato in via Aldo Rossi per parlare del futuro del suo assistito con Fassone e Mirabelli, comunicando la non volontà di prolungare il contratto attuale, in scadenza nel 2018. Sarà dunque cessione e con ogni probabilità il Milan non metterà particolari veti sulla destinazione del numero 2 ed ex capitano, anche se la prima richiesta, almeno fino ad alcune settimane fa, era piuttosto alta: 20 milioni di Euro.

La Juventus è sicuramente la candidata numero uno per accaparrarsi le prestazioni del classe 1992: c'è l'ok di Massimiliano Allegri, che lo ha lanciato e lo ha cresciuto nel suo periodo al Milan, quando De Sciglio ha vissuto gli anni migliori prima di precipitare nel vortice di negatività dell'ambiente rossonero. Anche l'accordo con il giocatore non dovrebbe essere un problema, mentre qualche grattacapo in più potrebbe causarlo la richiesta del Milan di 20 milioni di Euro. La prima offerta che i bianconeri potrebbero recapitare ai meneghini si potrebbe aggirare intorno ai 10 milioni e la cifra di trasferimento finale, qualora l'operazione dovesse andare in porto, sarebbe con ogni probabilità più vicina ai 10 che ai 20 milioni, essendo il contratto di De Sciglio in scadenza nel 2018.

Nei piani rossoneri l'addio dell'azzurro dovrebbe essere indolore, vista la crescita di Davide Calabria e la presenza di Abate per coprire la corsia destra, oltre ovviamente agli acquisti di Rodriguez (ufficiale da giorni) e Conti (in via di definizione). Per la Juve, invece, sarebbe un ulteriore rinforzo che non precluderebbe l'acquisto di Danilo, ormai puntato come erede di Dani Alves, ma potrebbe abbassare i toni riguardo al desiderio di avere immediatamente Spinazzola dall'Atalanta. La duttilità di De Sciglio permetterebbe inoltre l'uscita di Asamoah, che ha richieste dalla Turchia, o di Lichtsteiner. Tante soluzioni, tanti nomi in ballo: la Juve è vigile sul mercato.