Alla Juventus piace Matuidi, intanto continua la trattativa con il Real Madrid per Danilo

LaPresse

L'anno scorso, la Juventus aveva iniziato alla grande il calciomercato, acquistando subito numerosi giocatori di grande calibro quali Higuain, Pjanic e Alves. Quest'anno invece, forse per un iniziale stordimento dato dalla sconfitta nella finale di Champions, la Juventus ha sondato il mercato con calma, acquistando un giovane di grandi prospettive quale Patrik Schick. I bianconeri mirano a rinforzare la mediana e a sostituire Dani Alves, che ha disputato una sontuosa stagione specie in coppa.

Matuidi - Il nome più caldo era quello del francese Steven N'Zonzi che sembrava essere in uscita dal Siviglia, ma la clausola, che alla società bianconera appare troppo alta, ha impedito l'approdo a Torino del mediano francese. Il nome più scottante ritorna, come nella passata stagione, quello di Blaise Matuidi. Ma come ritorna il nome del centrocampista, torna anche la trattativa Juventus-Raiola. L'agente del giocatore del Psg cerca di avvicinare le due parti per portare il mediano in bianconero, ma la Juventus vuole acquistarlo per una cifra che giri intorno ai 10-15 milioni, menre il PSG valuta il ragazzo tra i 25 e i 30 milioni. Situazione analoga a quella dell'anno scorso, quando un problema legato al cartellino ha ostruito la stessa trattativa. Raiola cercherà di inserire nell'operazione anche il terzino Serge Aurier.

Danilo - Il terzino destro ex Porto Danilo potrebbe riavvicinarsi al suo ex compagno di squadra Alex Sandro proprio quest'anno. L'esterno di difesa del Real Madrid sembra in partenza direzione Torino, o almeno è così che riferisce il giornale spagnolo "AS" che rivela anche le cifre che porteranno il ragazzo alla Juventus. Circa 20 milioni di euro. Allegri, grazie alla presenza di Alex Sandro, potrebbe riformare la storica coppia di difesa dei tempi del Porto. Attenzione però: con un eventuale approdo di Danilo, Douglas Costa non vestirebbe la maglia bianconerà poichè la Juventus esaurirebbe ogni slot in rosa per gli extracomunitari.