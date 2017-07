Ibrahimovic alla Juventus, più di una suggestione?

Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Manchester United. | thesun.co.uk

Il Manchester United ha preso le copertine della giornata del calciomercato mondiale avvicinandosi di parecchio all'acquisto di Romelu Lukaku dall'Everton. Tuttavia, potrebbe essere la più altisonante delle cessioni dei Devils a rubare le luci della ribalta in data odierna.

Ovviamente, stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, che è stato svincolato di recente dalla squadra di Mourinho ed è, da allora, nelle fantasie di tanti tifosi, nonostante a ottobre compirà 36 anni e potrebbe aver subito l'infortunio-sentenza sulla sua carriera. L'indiscrezione riguardante lo svedese sarebbe clamorosa: circola la voce che si trovi a Torino, insieme al suo agente Mino Raiola, per andare a colloquio con la Juventus, che potrebbe acquisirne il cartellino senza spendere un euro. O meglio, senza spendere un euro non considerando l'ingaggio enorme che andrebbe a percepire l'ex Paris Saint-Germain e Milan - fra le altre - di gran lunga superiore ai tetti imposti dal club di Corso Galileo Ferraris. Mantenendo un punto di vista razionale e non romantico, già questo scoglio appare difficile da superare: potrebbe uno come Ibra rinunciare ad una parte dello stipendio per rimettersi in gioco? In Inghilterra, nell'ultima stagione, ha percepito 11,44 milioni di euro. Alla Signora il calciatore che guadagna più soldi attualmente è Gonzalo Higuain, pariruolo dello svedese, che percepisce 7,5 milioni annui; la differenza è evidente. Ed a proposito di pariruolo, anche l'inserimento a livello tattico di Zlatan andrebbe valutato con estrema calma, visto che il progetto tecnico attuale sembrava orientato verso la conferma del 4-2-3-1 e andrebbe così stravolto totalmente. Inoltre, a breve nello stesso ruolo verrà definito l'acquisto di Schick, un patrimonio da 30 milioni che difficilmente verrà lasciato andare in prestito a meno di esplicita richiesta di Allegri a riguardo.

Seguendo la storia dal punto di vista delle suggestioni, però, la cosa cambia volto. Ibrahimovic che ritorna dove è diventato grande e dove, causa addio post-Calciopoli, ha lasciato un pessimo ricordo ai tifosi, per provare a rompere la maledizione riguardante la Champions League che un po' lo lega a Madama, anch'essa piuttosto sfortunata. Dal punto di vista bianconero, si tratterebbe comunque di un trio dal tasso tecnico altissimo con Higuain e Dybala, un vero e proprio attacco atomico sotto ogni aspetto; tuttavia, ci stiamo basando semplicemente su indiscrezioni. Magari un incontro fra le parti ci sarà anche: può anche succedere che un calciatore si proponga ad una società. Poi le valutazioni tecniche spettano ai dirigenti, che dovranno essere bravi a non farsi condizionare dalle suggestioni. Anche se non sarà facile.