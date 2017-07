Juventus - Il punto sulle cessioni

Mario Lemina e Kwadwo Asamoah, due che potrebbero lasciare la Juventus. | stadiosport.it

Ci sono almeno tre facce nei movimenti di mercato di una società come la Juventus. Ci sono le operazioni in entrata, quelle che fanno sognare i tifosi; quelle riguardanti i più giovani, che preparano il terreno al futuro; per ultime, ma non meno importanti, quelle in uscita, per mandare via gli esuberi e aggiustare il bilancio. Da quest'ultimo aspetto potrebbero dipendere molto gli altri due: proviamo allora a tracciare un quadro comprendente tutti i tesserati della Signora, divisi per reparto.

1 - PORTIERI

Nome Anno di nascita Scadenza del contratto Possibilità di cessione Gianluigi Buffon 1978 2018 0% Emil Audero 1997 2021 100% Carlo Pinsoglio 1990 2018 0% Nicola Leali 1993 2019 100% Alberto Brignoli 1991 2019 100%

Con la cessione di Neto al Valencia si è delineata la strategia di Marotta riguardo i portieri. Anche Emil Audero dovrebbe salutare, direzione Serie B ed in particolare Venezia, mentre Carlo Pinsoglio - scelto perchè considerato prodotto del vivaio torinese per le liste - sarà il terzo portiere. Per Nicola Leali ed Alberto Brignoli, a meno di clamorose sorprese, si profilano delle cessioni sicure dopo i prestiti della stagione passata; bisognerà vedere se questa volta l'addio sarà a titolo definitivo. Ovviamente ci si aspetta, poi, un acquisto che possa essere il secondo di capitan Gianluigi Buffon, che non può essere messo in discussione.

2 - DIFENSORI

Nome Anno di nascita Scadenza del contratto Possibilità di cessione Stephan Lichtsteiner 1984 2018 90% Joel Untersee 1994 2019 100% Leonardo Bonucci 1987 2021 20% Giorgio Chiellini 1984 2018 0% Andrea Barzagli 1981 2018 0% Medhi Benatia 1987 2020 10% Daniele Rugani 1994 2021 0% Filippo Romagna 1997 2019 100% Pol Garcìa 1995 2018 100% Alex Sandro 1992 2020 30%

Situazione piuttosto chiara anche nella retroguardia, dove la corsia di destra dopo la rescissione con Dani Alves verrà rivoluzionata, visto che la cessione di Lichtsteiner è già in programma da tempo ed avverrà nelle prossime settimane e Untersee non è ancora pronto per la conferma. Al centro dovrebbero essere confermati tutti quanti senza new entry. Benatia è stato appena riscattato e - stesso discorso per Bonucci - verrà ceduto solo in caso di offerte eccellenti con chiara volontà del calciatore di partire: ad oggi, nulla di tutto questo all'orizzonte. Non c'è perciò spazio per i giovani Filippo Romagna (per il quale si parla di Cagliari all'orizzonte) e Pol Garcìa, che faranno le valigie. Alex Sandro sembrava vicino all'addio solo qualche settimana fa, ma adesso le quotazioni sono scese davanti alla richiesta di Madama: non partirà per meno di 70 milioni di euro. Rinnovo in vista per blindare il brasiliano?

3 - CENTROCAMPISTI

Nome Anno di nascita Scadenza del contratto Possibilità di cessione Sami Khedira 1987 2019 0% Miralem Pjanic 1990 2021 0% Claudio Marchisio 1986 2020 0% Stefano Sturaro 1993 2021 75% Kwadwo Asamoah 1988 2018 40% Mario Lemina 1993 2020 90% Tomàs Rincon 1988 2020 90% Rolando Mandragora 1997 2021 100% Rodrigo Bentancur 1997 2022 20% Luca Marrone 1990 2019 100% Andrés Tello 1996 2019 100% Mattia Vitale 1997 2019 100% Francesco Cassata 1997 2018 100% Luca Clemenza 1997 2019 100%

Che si tratti di prestiti o non, tutti i classe 1997 che vedete indicati nella tabella verranno ceduti. Tutti tranne uno: sembra che Rodrigo Bentancur sia considerato pronto per la prima squadra dalla dirigenza e ad oggi la possibilità di prestito per lui è piuttosto lontana. Anche per Luca Marrone non c'è chance di restare, così come per l'extracomunitario Andrés Tello, che dovrebbe essere venduto all'estero per liberare il secondo slot per l'acquisto di non risiedenti nell'Unione Europea. Stesso discorso potrebbe valere per Asamoah, con il club che però ha respinto le sirene dalla Super Lig turca (per ora). I titolari Khedira, Pjanic e Marchisio sono considerati degli intoccabili, almeno per questa stagione. L'arrivo di un quarto giocatore di questo livello in mediana significherebbe cessione non sicura ma quasi per Lemina, Sturaro e Rincon (due fra loro lasceranno Torino in ogni caso).

4 - ATTACCANTI

Nome Anno di nascita Scadenza del contratto Possibilità di cessione Juan Cuadrado 1988 2020 75% Riccardo Orsolini 1997 2021 50% Paulo Dybala 1993 2022 0% Patrik Schick 1996 2022 (non ufficiale) 50% Cristian Pasquato 1989 2018 100% Marko Pjaca 1995 2021 0% Mame Thiam 1992 2018 100% Gonzalo Higuain 1987 2021 0% Mario Mandzukic 1986 2020 0% Alberto Cerri 1996 2020 100% Simone Ganz 1993 2020 100% Lorenzo Rosseti 1994 2019 100%

Per gli attaccanti la situazione è un po' più intricata. Infatti più si avvicina la possibilità di un doppio colpo in entrata sugli esterni, più si avvicina a sua volta Cuadrado alla cessione: se la direzione fosse estera il problema extracomunitari sarebbe risolto (come lo sarebbe se si trovasse una sistemazione fuori dall'Italia per Thiam, uno dei tanti esuberi), altrimenti ci sarebbe il Milan pronto all'assalto. Andrà via anche uno fra Riccardo Orsolini e Patrik Schick, ma solo in prestito: starà ad Allegri decidere chi, nel ritiro. Pasquato, Cerri, Ganz e Rosseti hanno già le valigie in mano, tutti gli altri sono confermatissimi e pronti per un'altra stagione con la Vecchia Signora.