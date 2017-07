Juve - Si comincia! Via al raduno

(foto: Juvesummercamp)

E' arrivato il momento di aprire le danze anche per i campioni d'Italia: oggi a Vinovo partirà infatti la preparazione per la prossima stagione della Juventus, che dopo aver smaltito le tossine di una stagione lunga e faticosa e la delusione di una Champions sfuggita sul più bello, ricomincerà a lavorare in vista di un'annata che dovrà necessariamente essere quella decisiva per conquistare l'Europa.

In attesa dei nazionali... e di Pjaca. I test fisici di oggi, a cui seguirà il primo vero allenamento di domani, vedranno protagonisti tantissimi giovani e alcuni importantissimi ritorni, come quelli di Khedira e Benatia. L'arrivo dei vari componenti delle nazionali sembra invece previsto per Mercoledì prossimo, quando potremmo vedere finalmente a Vinovo i vari Higuain, Dybala, Buffon. Attesa ancora per Marko Pjaca, che sta ancora recuperando dal bruttissimo infortunio che ha rovinato la sua seconda parte di stagione ma che lavorerà anche lui nel centro bianconero, anche se a parte. Questa la lista dei convocati per il primo raduno stagionale: Asamoah, Benatia, Bentancur, Beruatto, Caligara, Clemenza, Coccolo, Del Favero, Garcia Tena, Kanouté, Kean, Leali, Mandragora, Marrone, Nicolussi, Orsolini, Padovan, Parodi, Pasquato, Pinsoglio, Rincon, Romagna, Sturaro, Tello, Thiam, Touré, Untersee, Vogliacco.

Pjaca impegnato in allenamento | fanpage

Il programma. Si inizia quindi a fare sul serio, anche perché Sabato prossimo è prevista la partenza per la tournée americana, che vedrà il primo incontro bianconero il Martedì successivo, contro i messicani del Monterrey per la Super Copa Tecate, poi il secondo match contro il Tigres. Poi ci si sposterà negli Stati Uniti per le sfide di Champions Cup: Barcellona, PSG e Roma le avversarie. Ad Agosto si tornerà in Europa, per una bella sfida contro il Tottenham nel sempre suggestivo scenario di Wembley, preludio al primo incontro ufficiale dei bianconeri: a Roma infatti la squadra di Allegri sfiderà la Lazio per conquistare la sua ottava Supercoppa Italiana, e bisognerà arrivare al 13 Agosto nelle condizioni fisiche adatte per portarsi a casa il trofeo.

Le prospettive future. E' sicuramente ancora presto per parlare di moduli e tattiche, ma l'impressione è che Massimiliano Allegri abbia già le idee abbastanza chiare su come impostare la formazione chiamata alla conquista del settimo scudetto consecutivo. Nulla lascia pensare a un cambiamento radicale del modulo, il mister dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che tante soddisfazioni ha dato ai bianconeri. Certamente molto dipenderà anche dai nuovi arrivi e dagli acquisti futuri: un possibile arrivo di De Sciglio rappresenterebbe una marcia in più a destra, mentre il reparto avanzato potrebbe sicuramente essere migliorato dai principali obiettivi dei bianconeri, Federico Bernardeschi e Douglas Costa, con l'acquisto di Schick ormai ufficializzato. L'arrivo di tutti questi esterni potrebbe spingere Allegri a tentare un tridente puro, anche perché l'idea Matuidi per il mercato e il recupero - si spera definitivo - di un Marchisio ad alti livelli rappresenterà una possibilità per tentare un centrocampo a tre.