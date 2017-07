Juventus, annullata la tournée in Messico

Douglas Costa, il primo acquisto bianconero di questa sessione estiva del calciomercato è sbarcato a Torino, pronto a firmare il suo nuovo contratto, intanto però la Juventus decide di modificare la preparazione pre-stagione.

Come avevamo scritto qualche settimana fa, il club sabaudo avrebbe svolto una prima parte di preparazione sui campi verdi dello Juventus Center di Vinovo prima di trasferirsi in Messico e poi in America, ma la società bianconera ha comunicato di aver cambiato i propri piani. La tournée nella patria di Octavio Paz con Monterrey e Tigres prevista per il 18 e 19 Luglio è ufficialmente annullata: la Juventus non parteciperà alla Supercoppa Tecate.

Le ragioni dell'allenamento, come comunicato dalla nota sul sito ufficiale del club, sono da scovare nella preparazione dei propri giocatori, iniziata pochi giorni fa e senza ancora le stelle che stanno finendo le proprie vacanze dopo gli impegni con le nazionali.

Questo il comunicato della Juventus:

"Juventus comunica che a causa della riprogrammazione della prima parte della preparazione della squadra in vista dei prossimi incontri ufficiali, non parteciperà alla SUPERCOPPA TECATE 2017. Il calendario attuale e il programma della preparazione non avrebbero permesso di offrire uno spettacolo all’altezza delle aspettative del pubblico messicano.

Le partite che Juventus FC avrebbe disputato in Messico con i club messicani di Monterrey e Tigres, previste per il 18 e 19 luglio prossimi a Monterrey, sono cancellate.

La Juventus esprime il proprio dispiacere per Tecate, i tifosi e i club messicani Monterrey e Tigres, ai quali augura una stagione piena di successi e che spera di incontrare in futuro.

Allo stesso modo, Juventus ringrazia Tecate - partner regionale di importanza strategica per lo sviluppo del marchio bianconero in Messico – per l’opportunità offerta con questo evento e lavorerà a future iniziative – già allo studio – dedicate ai tifosi della Juventus in Messico."