Juventus, UFFICIALE: Douglas Costa è il primo acquisto

Douglas Costa all'arrivo al J-Medical a Torino. | Juventus, Facebook.

La trattativa fra Douglas Costa e la Juventus è durata, nel totale, circa 47 giorni, stando a quanto ha dichiarato il procuratore del brasiliano - nonchè mediatore e uomo-chiave dell'operazione - Giovanni Branchini solo qualche giorno fa. Tuttavia, il duro lavoro ha pagato e l'esterno del Bayern Monaco, da adesso ufficialmente, giocherà la prossima stagione in Serie A e con i campioni d'Italia.

La società bianconera ha infatti ha appena rilasciato un comunicato ufficiale nel quale viene fatto il punto sulle modalità d'acquisto e sulla spesa che comporterà l'affare nei prossimi due anni. Andiamo a leggerlo: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società tedesca FC Bayern München AG per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza a fronte di un corrispettivo di € 6 milioni da versare entro sette giorni dal tesseramento. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per Juventus di esercitare, entro il 30 giugno 2018, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione". Al calciatore andrà invece un contratto quadriennale che prevede il pagamento di 6 milioni di euro più uno di bonus per ogni stagione fino al 2021: le cifre sono dunque le stesse rispetto a quanto vi avevamo anticipato.

Con questo colpo, insieme a quello ormai datato di qualche mese che ha portato Rodrigo Bentancur in bianconero, Marotta e Paratici hanno occupato entrambi gli slot per l'acquisto di extracomunitari. Adesso andrà dunque operata la cessione di un tesserato con residenza fuori dall'Unione Europea entro il prossimo 31 agosto: i nomi favoriti sono quelli di Asamoah, Rincon, Thiam e Tello.