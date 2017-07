Juventus - Orsolini in prestito all'Atalanta

(foto: Corrieredellosport)

Continua lo "smistamento" dei giovani da parte della Juventus, che dopo aver ceduto in prestito Emil Audero - giovane promessa tra i pali - al Venezia, permetterà la maturazione in una squadra importante anche a Riccardo Orsolini. La società bianconera ha infatti trovato l'accordo con l'Atalanta per il prestito del giovane esterno classe '97, che avrà la possibilità di crescere e guadagnare esperienza in una delle squadre più sorprendenti della scorsa stagione, e soprattutto avrà la possibilità di disputare l'Europa League e cominciare a "prendere la mano" con il calcio europeo, caratteristica che in una società come quella bianconera è a dir poco fondamentale, soprattutto in prospettiva di crescita dei giovani.

Il giovane marchigiano, già da tempo adocchiato come un ottimo elemento in prospettiva futura, ha guadagnato stima e considerazione grazie ad un grandissimo mondiale U20 disputato in Corea del Sud con la nazionale italiana, dove ha portato a casa il titolo di capocannoniere con 5 reti, insieme al terzo posto finale degli azzurri. Un mondiale che lo ha mostrato al mondo e che ha convinto la Juve ad accelerare i tempi, indirizzandolo subito in una importante realtà della nostra Serie A come l'Atalanta. I bianconeri avevano capito subito il valore del ragazzo, acquistandolo a titolo definitivo dall'Ascoli a Gennaio di quest'anno, tenendolo lì fino al termine della stagione per poi portarselo a casa a fine stagione.

I bergamaschi vengono infatti da un grandissimo campionato, dove hanno sorpreso tutti per gioco e risultati, guadagnandosi l'accesso all'Europa League dopo 27 anni dall'ultima partecipazione europea (in coppa UEFA nel 1990) e dando continuità ad un progetto che sta raggiungendo risultati inaspettati. Alle cessioni di Kessie e Conti l'Atalanta sta rispondendo da grande squadra, riuscendo ad ottenere il rinnovo col Gomez e con una campagna acquisti di tutto rispetto, che da oggi comprende anche il giovane talento bianconero.