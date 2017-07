Juve, rebus a destra: Cancelo è la prima scelta

Con l'affondo pronto ad esser sferrato per Bernardeschi e la significativa rinuncia all'inserimento di Mattia De Sciglio nell'affare Bonucci, la Juventus si lancia alla conquista di Joao Cancelo, terzino destro portoghese del Valencia.

La società bianconera ha mandato un chiaro segnale alla società spagnola rinunciando all'inserimento di De Sciglio come contropartita nel trasferimento di Bonucci: Joao Cancelo è l'obiettivo numero uno. Il terzino destro portoghese, classe 1994, è uno dei grandi prospetti europei in quel ruolo e ricorda chi già comanda sull'altra fascia bianconera, Alex Sandro. Cancelo è un esterno difensivo dotato di grande velocità, dribbling e cross, ma è altrettanto bravo nella fase di copertura, insomma è un terzino moderno che ha attirato su di sé le mire di molti club europei tra cui anche quelle del Barcellona. I blaugrana però hanno chiuso nella giornata dell'altro ieri per Semedo, lasciando quindi campo libero alla Juventus, che con il Valencia ha già discusso per Zaza nella passata stagione e recentemente per Neto, a conferma degli ottimi rapporti che intercorrono tra i due club.

La richiesta valenciana è di 30 milioni di euro, cresciuta dopo l'ottimo Europeo Under 21 disputato con il Portogallo, mentre la Juventus è ferma a 18 milioni. Il punto di incontro potrebbe essere attorno ai 25 milioni, facendo anche leva sulla volontà del calciatore di lasciare la città della paella per un club più prestigioso ed ambizioso. Jorge Mendes, dopo aver lavorato per portare via da Madrid James Rodriguez, è pronto a fare lo stesso anche per Cancelo, questa volta destinazione Torino.

In caso di dura opposizione del Valencia, la Juventus è pronta ad affondare per Mattia De Sciglio, valutato 10 milioni dal Milan. Il giocatore ha già fatto sapere di gradire la destinazione, ma la società torinese non è pronta a sborsare una tale cifra per lui. La terza opzione, nata nelle ultime ore, porta il nome di Ricardo Pereira, difensore del Porto, su cui però c'è da battere la concorrenza inglese del Tottenham.