Juve, idea Locatelli. Lui intrigato, ma per il Milan è incedibile

Manuel Locatelli esulta per il suo gol proprio contro la Juventus. | tuttosport.com

L'affare che ha portato Bonucci in rossonero non sarà sicuramente l'ultimo di questa sessione fra Milan e Juventus. Al centro dei contatti fra le due società, oltre a Mattia De Sciglio, nelle ultime ore è arrivato il nome di Manuel Locatelli, uno dei migliori talenti prodotti dalla Primavera milanese negli ultimi anni.

Dopo dei primi mesi da crack, il classe 1998 ha passato una stagione un po' travagliata, in cui ha però a tratti dimostrato - oltre a dei buoni metodismi, considerando la giovane età - di possedere dei colpi che in alcune circostanze hanno fatto la differenza "fra i grandi". Tanto è bastato per convincere Max Allegri, che lo avrebbe individuato come rinforzo ideale in ottica futura per una mediana che conta un'età media piuttosto alta. Per questo, come riportato da tutti i quotidiani nella giornata di oggi, Marotta ha avviato i contatti col procuratore del numero 73 dei lombardi da alcune settimane, trovando il gradimento di questo per l'eventualità in cui l'affare potesse concretizzarsi. Fassone e Mirabelli, per ora, fanno semplicemente muro: il talento è troppo grande per perderlo così presto, per una cifra che si attesterebbe attorno ai 10 milioni di euro, tanto da averlo dichiarato incedibile. La situazione si evolverà certamente nelle prossime giornate, ma una cosa è certa: dovesse l'italiano finire a Torino, per lui ci sarebbe la strada del prestito già ben definita, e questo fa capire come filtri una certa fiducia nella chiusura dell'affare. In pole il Sassuolo, ma anche l'Atalanta si sarebbe proposta.

Vista la posizione assunta dalla società con sede in via Aldo Rossi, non aiuta il fatto che ci siano continui contatti in corso nell'ambito dell'affare De Sciglio fra i due club, con Madama che potrebbe lavorare "ai fianchi" del Diavolo, intanto strappando un accordo all'entourage del calciatore (il quale rappresenterebbe un punto di svolta importante nella trattativa). I contatti ci sono, i margini per andare avanti anche. Aspettiamo novità - non fra molto.