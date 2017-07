Juventus, si decide su Schick e Cuadrado

Dopo giorni di attesa, oggi la Juventus darà il suo verdetto definitivo su Patrik Schick. Le prime visite mediche dello scorso Giugno avevano evidenziato un problema serio per l'attaccante ceco, da qui la decisione di fare un supplemento di visite mediche per appurare che il problema sia stato superato.

Le seconde visite mediche sono state fatte nella scorsa settimana ed oggi, finalmente, si avrà il verdetto del J Medical. In caso di non idoneità, Schick potrebbe dover star fermo 40 giorni, pregiudicando quindi l'avvio di campionato e l'affare della Juventus con la Sampdoria. La società bianconera non vorrebbe rinunciare totalmente al prospetto ceco, ma vorrebbe ridiscutere i termini dell'accordo visto che quando furono stipulati non c'erano problemi fisici all'orizzonte. L'idea proposta da Marotta è quella di un prestito fino a Gennaio con obbligo di riscatto, da pagare nel primo mese dell'anno, nel caso in cui Schick avesse risolto i suoi problemi. Ferrero, d'altro canto, non ci sta e si lancia all'attacco della società torinese accusandola di essersi inventata problemi fisici per far saltare l'affare. La Sampdoria, in caso di una nuova inidoneità è pronta a riprendersi il giocatore ed a venderlo a cifre più alte - la clausola rescissoria è scaduta - ad altre squadre, tra cui sembrerebbe esserci il PSG.

L'affare Schick incide direttamente anche sul futuro di un altro giocatore del reparto offensivo bianconero: Juan Cuadrado. Il colombiano, in caso di arrivo dell'attaccante ceco, potrebbe essere messo sul mercato da Madama, soprattutto se oltre al giocatore doriano dovesse arrivare anche Bernardeschi. Il colombiano è già stato accostato al Milan, ma dopo l'affare Bonucci è difficile che la società torinese dia un altro pezzo pregiato della propria rosa a dei rivali diretti. E' quindi più probabile che se Cuadrado dovesse essere messo sul mercato la destinazione sia una squadra estera. Sarà tutto più chiaro nel pomeriggio.