Juve, Matic sembra più vicino

Il mercato della Juventus sta iniziando ad ingranare. Presentato ufficialmente Douglas Costa, fatte le visite mediche per Szczesny e De Sciglio, ora è il turno di affondare il colpo a centrocampo, oltre che per Bernardeschi.

L'uomo è stato scelto da tempo ed è Nemanja Matic. Il centrocampista serbo, attualmente in forza al Chelsea, ha attirato su di sé le mire di Allegri e Marotta, oltre che quello di Mourinho che però, ormai, sembra essersi fatto da parte. Uomo di sostanza, roccioso, ma con un sinistro ed uno stacco da non sottovalutare, il serbo è ciò che manca nella mediana con bianconera che di piedi buoni ne ha, ma pecca di forza fisica. Matic sembrava destinato allo United, ma il Chelsea dopo lo sgarbo di Lukaku ha bloccato l'affare. Nonostante questo il giocatore non partirà per la tournée cinese, così come Diego Costa, segno di un'ormai certa esclusione dal progetto Blues.

Secondo il Sun, Matic starebbe spingendo per approdare in bianconero e per far abbassare la richiesta di Abramovich che si aggira attorno ai 45 milioni di euro, un po' troppi per un centrocampista ormai trentenne, anche se ancora in ottima forma fisica ed ormai affermato nel panorama europeo. Il serbo, inoltre, è ormai chiuso dall'arrivo di Bakayoko dal Monaco, ma la Juventus vuole chiudere la trattativa alle sue condizioni, verosimilmente attorno ai 25-30 milioni di euro.

Nonostante l'idea Matic sia abbastanza preminente in casa Juve, il serbo deve ancora aspettare per la formulazione di un'offerta ufficiale da parte del club torinese. Marotta e Paratici, infatti stanno cercando di capire se c'è del margine d'azione per arrivare ad Emre Can, centrocampista moderno che può tappare molti buchi della rosa di Allegri. Il Liverpool però non vuole mollarlo e sta pensando di blindarlo con un rinnovo di contratto. La scelta è ormai ridotta a loro due e tutto dipenderà dai Reds, se riusciranno a blindare il turco, Madama affonderà il colpo per Matic, questione di giorni.