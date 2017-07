Juve, Cancelo è il prossimo colpo? | Foto: diez.hn

La Juventus è impegnata nell'International Champions Cup negli Stati Uniti ma l'occhio è sempre vigile sulle vicende di mercato. La dirigenza a strisce bianconere, coordinata da Giuseppe Marotta, è alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa in vista della nuova stagione ormai alle porte. Dopo aver acquisito i cartellini di Douglas Costa, Bentancur, Szczęsny, De Sciglio e Bernardeschi si cerca di accelerare principalmente su due fronti: il centrocampista e il terzino destro. Se per la prima pista c'è ancora da riflettere tra Matic ed Emre Can, per la seconda la strada pare ormai spianata per l'arrivo di João Cancelo del Valencia.

Il giovane laterale destro portoghese rientra perfettamente nell'identikit tracciato dai vertici juventini: talentuoso, duttile, futuribile e dalle caratteristiche europee. Possiede un grande passo, può contare su un'ottima tecnica di base ma deve senz'altro migliorare difensivamente (ha giocato prevalentemente da esterno alto questa stagione). Seguito da tempo dallo scouting, il nome del giocatore è tornato prepotentemente in auge dopo la dipartita di Dani Alves. L'intenzione della Juventus è quella di abbinare Cancelo a De Sciglio, sperando di piazzare in uscita Lichtsteiner, in scadenza 2018 e corteggiato da Nizza e Wolfsburg. I rapporti estremamente buoni tra i campioni d'Italia e il Valencia, dopo gli affari Zaza e Neto, dovrebbero agevolare la trattativa.

Il prezzo si aggira sui 20-25 milioni, l'agente del giocatore Jorge Mendes e il giocatore stesso spingono per approdare sotto la Mole Antonelliana tanto che, secondo fonti vicine al club spagnolo, Cancelo avrebbe confessato ai compagni di andare alla Juventus. Voci da prendere con le pinze ma nella penisola iberica si dà il trasferimento ormai alle porte. Da verificare se i bianconeri inseriranno qualche contropartita gradita al club di Lim come Mario Lemina. Marotta deve muoversi sul doppio filo acquisti-cessioni e prestare particolare attenzione alle liste: sfoltire la rosa sarà il prossimo passo da compiere. Subito dopo essersi assicurato Cancelo.