Juventus, parla Dybala: "Sto bene qui, pronto per una grande stagione"

"Sto bene alla Juventus, mi alleno per disputare una grande stagione", queste le parole di Paulo Dybala al termine della sfida, valida per l'International Champions Cup, vinta dai bianconeri per 3-2, contro il Psg, grazie alla doppietta di Marchisio e la rete di Higuain. La Joya, che non ha segnato ma ha illuminato la serata di Miami con giocate di pregevole fattura, al termine dell'incontro si è espressa così: "È stata una bella partita, utile per allenarci fisicamente e per conoscere i compagni nuovi, dichiara il numero 21 Sono appena arrivati, ma il mister riuscirà a farli integrare nel gruppo".

Il classe 93', poi, ha proseguito provando a spazzare via le voci di mercato che lo vedono protagonista, con il Barcellona sulle sue tracce in caso di addio di Neymar: "Io sono felice qui, mi trovo bene e in questi giorni mi allenerò al massimo per fare una grande stagione. L'interesse di squadre importanti come Barcellona o Real Madrid fa piacere perché ripaga il duro lavoro, in casa di offerta la prima decisione spetta alla società". Dybala, che compirà 24 anni il prossimo 15 novembre, è alla Juventus dal 2015 e in questi due anni ha messo a segno 42 reti in 94 presenze, bottino destinato a crescere inevitabilmente.

Su di lui ha speso parole anche il capitano Gigi Buffon che, dopo la sfida di questa notte, ha dichiarato: "Non si può stare dietro le voci. Finché non chiude il mercato nessuno è sicuro. Il mondo dei social rende tutti più instabili e precari, ma le dichiarazioni di calciatori e dirigenti contano. Dybala servirà alla Juve per arrivare dove non siamo ancora arrivati".