Juventus, Allegri: "Buon test con la Roma, adesso pensiamo alla Supercoppa con la Lazio"

Massimiliano Allegri, zimbio.com

Si chiude con una vittoria ai calci di rigore contro la Roma la trasferta americana della Juventus di Massimiliano Allegri. Buone indicazioni per il tecnico dalla rosa a disposizione, con l'arrivo di Bernardeschi che ha aggiunto potenziale tecnico e alternative tattiche ad un reparto già ricco e variegato. Adesso si attende il colpo da 90 a centrocampo, il big in grado di migliorare ancora di più quella zona di campo. Allegri, come al solito, sembra essere tranquillo da questo punto di vista e pensa già alla Supercoppa italiana contro la Lazio.

Queste le sue parole al sito ufficiale della Juventus nel post partita contro la Roma: "È stato un buon test contro una delle avversario in campionato. A tratti abbiamo giocato molto bene tecnicamente, ma dobbiamo migliorare la condizione e la fase difensiva. Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno approcciato gli allenamenti e le partite di questa tournée. Ora avremo due giorni di risposo e poi prepareremo la gara di Supercoppa: sarà il primo trofeo della stagione e bisogna vincere, ma non sarà semplice, perché la Lazio vorrà rifarsi della finale di Coppa Italia". Le amichevoli sono già in archivio, quindi, perchè dal 13 agosto si ricomincerà a fare sul serio. Prima di un campionato in cui la Juventus parte ancora da favorita, ma con alle spalle un nucleo di avversarie che si sono rinforzate e che contano di migliorare ancora da qui alla fine del mercato.

Anche Marchisio ha parlato al sito ufficiale bianconero al termine della gara contro la Roma: "Aver vinto fa piacere, ma in questo periodo si deve guardare soprattutto al lavoro quotidiano e ai progressi che dobbiamo fare per arrivare pronti alla partita di Roma contro la Lazio. Questo contro la Roma è stato un test importante per entrambe le squadre. Anche loro erano di stanza qui a Boston e forse oggi era la prima volta che faceva un caldo del genere. Sono contento per questo inizio di stagione. Come ho già detto aver fatto le vacanze dopo due anni mi ha aiutato molto. Quando sono rientrato dall'infortunio avevo fatto bene, poi ho vissuto degli alti e bassi e non mi andava giù". Il suo recupero al 100% potrebbe essere una delle chiavi della prossima stagione bianconera.