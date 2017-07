Juventus: Emre Can giura fedeltà al Liverpool

Source photo:road2sport.com

Emre Can vuole continuare a fare bene con il Liverpool. Allontanando le voci di mercato che lo volevano vicino alla Juventus, il duttile centrocampista tedesco fa chiarezza sul futuro, sottolineando dal ritiro di Rottch-Egern la voglia di diventare sempre più un simbolo Reds: "Per me, per il Liverpool sarà una grande stagione - ha detto - una stagione importante. L'anno scorso abbiamo fatto bene, ma possiamo e dobbiamo fare meglio. Io darò il massimo, voglio essere fiducioso. La scorsa non è stata la mia migliore stagione, se devo essere onesto. Ho avuto diversi problemi fisici, soprattutto al polpaccio, poi nel finale le cose sono migliorate. Stavo bene, così come sto bene ora. Voglio partire bene alla grande con il Liverpool".

Parole importanti, che sottolineano la voglia di legarsi ad un club glorioso come il Liverpool. Perno dello scacchiere tattico di Jurgen Klopp, Can risulta essere imprescindibile per il tecnico tedesco, che ne ha tessuto le lodi proprio nei giorni scorsi: "Il rinnovo di Emre Can? Come potete immaginare ne stiamo parlando e siamo fiduciosi. Questo non significa che stiano andando male le trattative, ma finché non c’è nulla di fatto o firmato non c’è niente da dire. Emre Can è un giocatore molto importante per noi. Non vogliamo vendere o perdere giocatori titolari o vicini ad esserlo. Emre è uno di questi, vogliamo tenerlo e ne stiamo parlando in maniera positiva".

Salvo clamorosi colpi di scena, sembra dunque tramontata l'ipotesi di vedere il tedesco con la casacca bianconera. La Juventus, dunque, dovrà dirottare le proprie attenzioni verso altri talenti, puntellando la rosa con un atleta perfetto per il 4-2-3-1 di Allegri, a caccia di quel mediano capace di dare equilibrio alla sua formazione iper-offensiva.