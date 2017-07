Juventus - Finita la tournée negli States, ecco il programma dei prossimi giorni

Con la vittoria ai rigori di ieri notte contro la Roma, la Juventus ha terminato la tournée estiva negli Stati Uniti valida per la consueta International Champions Cup. Per la squadra di Massimiliano Allegri il bilancio si può dire positivo, visto che è riuscita a vincere due delle tre partite del torneo. Durante le amichevoli con Barcellona, PSG e Roma si ha avuto modo di vedere in campo anche alcuni dei nuovi acquisti, tra i quali il brasiliano Douglas Costa e gli azzurri Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi.

Marchisio in azione contro la Roma. Foto: Twitter

I vice-campioni d'Europa sono tornati in Italia qualche ora fa, partendo da Boston con un volo charter. Le prossime quarantotto ore saranno di meritato riposo per i giocatori della Signora, che torneranno ad allenarsi a Vinovo nella giornata di giovedì. Il programma dei prossimi giorni prevede una doppia seduta di allenamento, oltre alla preparazione per un'altra amichevole di lusso: sabato prossimo, infatti, la Juve volerà a Londra ospite del Tottenham di Mauricio Pochettino. La partita contro gli Spurs potrà dare degli spunti tattici importanti per Allegri in vista dei primi impegni ufficiali.

La nuova stagione della Juventus partirà ufficialmente domenica 13 agosto con la gara di Supercoppa italiana contro la Lazio. Per i ragazzi di Simone Inzaghi sarà una rivincita dell'ultima finale di Coppa Italia, vinta dai bianconeri per 2-0. Per la squadra vincitrice dello scudetto, la conquista del trofeo potrebbe essere un ottimo punto di inizio della nuova stagione in modo anche da cancellare le delusioni patite nel finale di quella appena trascorsa. Per i biancocelesti si tratta della terza gara di Supercoppa in cinque anni: nelle due gare precedenti i capitolini sono usciti sempre sconfitti e sempre contro la compagine torinese.

Una foto di una formazione dei bianconeri. Foto: Twitter

La settimana seguente alla gara con la Lazio, le Zebre ​saranno impegnati contro il Cagliari per la prima giornata dell'edizione 2017/18 della Serie A. Sulla carta dovrebbe essere un impegno abbastanza agevole per i campioni d'Italia, che quest'anno avranno di nuovo il compito di difendere il titolo. Rispetto alle ultime annate, la prossima edizione del torneo potrebbe essere molto più affascinante, per cui sarà più difficile vedere i bianconeri uscire trionfanti per il settimo anno consecutivo. Conquistare i tre punti all'esordio sarà un obbligo per la Juve in modo da lanciare subito un messaggio forte alle dirette inseguitrici.