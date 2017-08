Juve, possibilità Cuadrado in uscita: sbloccherebbe Keita. E Matuidi...

Fonte immagine: il BiancoNero

Dopo i botti di fine luglio, con gli arrivi di Szczesny, De Sciglio e Bernardeschi, il mercato della Juventus vive una fase di leggero stallo, fatto di riflessioni e attesa, sia sulle uscite che sulle entrate. Possibile che, in casa bianconera, siano ancora tre gli arrivi: un terzino destro (Cancelo, con Lemina inserito nell'operazione), un centrocampista e un attaccante. Tre profili già identificati, ma per il quale dovrebbe rendersi necessaria un'altra cessione di primo piano.

L'indiziato principale in queste ore è tornato ad essere Juan Cuadrado, tra i più positivi nel precampionato. Il colombiano piace all'estero e anche in Italia, costa 35-40 milioni e, con gli arrivi di Douglas Costa e Bernardeschi, potrebbe vedere il proprio spazio ridotto. L'operazione in uscita sarebbe però da legare obbligatoriamente ad una in entrata, ovvero l'acquisto di Keita Baldé dalla Lazio, per il quale è già stata presentata un'offerta da 20 milioni, respinta da Lotito, che ne vuole una decina in più. L'attaccante senegalese ha finora rifiutato tutte le destinazioni possibili, vuole solo la Juventus: l'estate prossima ci arriverebbe a parametro zero, ma l'ipotesi di anticipare il trasferimento - anche per avere un vice-Higuain più prolifico di Mandzukic - è concreta. Le parti si riaggiorneranno, Marotta potrebbe alzare l'offerta. I rapporti non positivi tra Tare e l'entourage del giocatore non agevolano il buon esito della trattativa, ma non per questo è escluso il lieto fine già quest'estate.

Indubbiamente migliori (non che ci voglia molto, per la verità) sono i rapporti tra i dirigenti bianconeri e Mino Raiola, agente di Blaise Matuidi. Il francese piace ai bianconeri, i quali hanno presentato un'offerta da 15 milioni di Euro al Psg, rispedita al mittente. La richiesta è di 25, ma c'è fiducia. Un altro nome per il centrocampo è quello di André Gomes, già obiettivo l'anno scorso: lo soffiò il Barcellona, club nel quale il portoghese non si è mai espresso. Il possibile arrivo di Coutinho - e di un attaccante vice-Neymar - stringerebbe ancora gli spazi che l'ex Valencia potrebbe ritagliarsi. Per 35 milioni di Euro i blaugrana potrebbero lasciarlo partire. Nel frattempo, sempre a centrocampo, i bianconeri hanno deciso di mantenere in rosa Rodrigo Bentancur, dopo un precampionato non del tutto positivo, ma con sprazzi di classe e potenziale che la Juve vuole sviluppare in casa.