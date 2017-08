Tottenham - Juventus in diretta, LIVE amichevole 2017 (18:30)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Tottenham-Juventus, match amichevole internazionale che si disputerà a Wembley a partire dalle ore 18:30 italiane della giornata di oggi. Seguiremo l'avvicinamento alla gara in questa preview, poi vi racconteremo il match minuto per minuto.

Janssen e Rugani nell'amichevole dell'anno scorso. | Fonte immagine: Sky Sports

QUI JUVENTUS

Il percorso dei bianconeri in questo pre-campionato è stato in International Champions Cup, competizione tutta americana a cui hanno partecipato anche i loro odierni avversari. Dopo una prima negativa uscita contro il Barcellona, con la doppietta di Neymar, ora al Paris Saint-Germain, la situazione è migliorata.

Madama ha infatti ottenuto successi ai danni del PSG - appunto - e della Roma (anche se solo ai rigori) nel corso della tournée negli States, in seguito. Adesso c'è l'ultimo test da affrontare prima della sfida in Supercoppa Italiana contro la Lazio, primo appuntamento ufficiale della stagione.

In quest'ottica sono dunque attesi nuovi risultati sotto l'aspetto tattico. Max Allegri ha già sperimentato diverse possibili novità in questa stagione: adesso dovrà scegliere una strada concreta, da praticare ora che il gioco si farà duro - non solo il prossimo 13 agosto, ma anche con l'inizio della Serie A sempre più vicino.

Le scelte di Allegri

Per questo, il tecnico bianconero dovrebbe confermare il 4-2-3-1 di cui sta comunque studiando l'evoluzione. Buffon confermatissimo fra i pali vista l'assenza di Szczesny; la linea difensiva vede il solo nodo Lichtsteiner-De Sciglio, con il primo favorito, insieme a Rugani, Chiellini ed Alex Sandro. Khedira e Pjanic in mediana, poi Douglas Costa, Dybala e Mandzukic sulla trequarti. Gonzalo Higuain unica punta.

QUI TOTTENHAM

Risultati al contrario per i londinesi nell'International Champions Cup rispetto ai campioni d'Italia: un avvio tutto sommato buono con la vittoria ai danni del Paris Saint-Germain con un rocambolesco 2-4, poi una specie di calo che ha portato alcuni dubbi sull'effettivo valore di un gruppo che è rimasto più o meno invariato in ottica calciomercato, salvo la cessione di Walker.

Le sconfitte con Roma prima e Manchester City poi hanno alimentato le polemiche sulla necessità di alcuni rinforzi nel reparto arretrato che ha vacillato e non poco in quest'estate. Per ora, nemmeno l'ombra di un acquisto: la cosa peggiore, a riguardo, è che la stagione è davvero alle porte...

La Premier League inizierà infatti fra una settimana. Sarà meglio, per i padroni di casa, mandare un messaggio positivo al pubblico di Wembley, a migliorare una situazione un po' spenta a livello di entusiasmo dei tifosi. Insomma con queste motivazioni come premessa, possiamo proprio dire che la partita ha un potenziale contenuto interessante.

Le scelte di Pochettino

Pochettino dovrebbe scegliere un 3-4-2-1, anche se le certezze sono poche. In porta dovrebbe essere confermato Lloris, con Alderweireld, Dier e Vertonghen a proteggerlo. Sulle corsie spazio a Trippier e Davies, mentre Winks fa coppia con Dembelé a centrocampo. La qualità di Dele Alli ed Eriksen supporta la punta, Harry Kane, in avanti.

COME VEDERE LA PARTITA

La gara verrà trasmessa su entrambe le emittenti televisive private disponibili in Italia, Sky Sport e Mediaset Premium, a partire dalle ore 18:30 italiane e perciò in diretta. Per chi non disponesse di questi mezzi, la differita di questa partita verrà trasmessa su TV8 dalle ore 21:00, vale a dire da poco dopo l'effettivo fischio finale del match.