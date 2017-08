Juve, Cancelo si libera dal Valencia?

Fonte immagine: Twitter

In casa Juventus torna d'attualità un tema che sembrava essere destinato a rimanere in ghiaccio, dopo gli ultimi sviluppi estivi di mercato: la fascia destra di difesa. Com'è noto, in quel ruolo Marotta ha portato a Torino Mattia De Sciglio, ma per rimpiazzare Dani Alves e non far sentire la sua mancanza potrebbe essere necessario un altro colpo, previa uscita di Stephan Lichtsteiner (sempre Nizza e Wolfsburg le squadre interessate allo svizzero).

Il nome che più di tutti piace alla dirigenza della società di corso Galileo Ferraris è Joao Cancelo, classe 1994 del Valencia, terzino utilizzabile anche da ala, come spesso fatto dagli spagnoli nella stagione scorsa. La novità che giunge questa mattina arriva dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui il portoghese avrebbe deciso di cambiare area, di lasciare la squadra in cui milita da tre anni e con cui ha collezionato 90 presenze. Una decisione che spinge il Valencia ad assecondare le richieste del giocatore - anche perché il sostituto è già in casa, l'ex Barcellona ed Inter Montoya - ma alle proprie condizioni: 25 milioni di Euro, dieci in più di quanto pagato nel 2014 al Benfica, squadra nella quale Cancelo è cresciuto.

La Juventus, dal canto suo, ha un'importante carta da giocarsi, ovvero il cartellino di Mario Lemina, valutato tra i 15 ed i 20 milioni di Euro. Il gabonese piace a Marcelino, allenatore del Valencia, ma non è ancora del tutto chiaro se il giocatore sia propenso a volare nella penisola iberica, sapendo che potrebbe ricevere offerte più allettanti dalla Premier League. Con i soldi che la Juve incasserebbe, potrebbe comunque arrivare a quota 25 milioni, probabilmente con la formula del prestito con obbligo di riscatto e approfittando anche dei bonus. L'agente del giocatore, Jorge Mendes, giocherà ovviamente un ruolo importante: ha riempito il Valencia di ottimi giocatori, ora potrebbe derubarlo di uno dei più importanti. La Juve vigila.