Juventus - Allegri fra bastone e carota: "Gol subiti? Tanti ma analoghi. Non sono preoccupato"

Max Allegri, l'allenatore della Juventus. | telegraph.co.uk

La Juventus ha completato oggi il proprio percorso nel pre-campionato, in terra inglese, ma soprattutto in maniera negativa, perdendo per 2-0 in favore del Tottenham, risultato più avanti sia come condizione che come, in generale, approccio rispetto alla partita. Un risultato che peggiora il bilancio - finora tutto sommato positivo - delle varie partite amichevoli disputate dai bianconeri, i quali inizieranno la stagione dunque con un'aria un po' negativa addosso nella prima uscita ufficiale di questo mese di agosto, valida per la Supercoppa Italiana contro la Lazio.

A margine dell'incontro disputatosi a Wembley, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il tecnico juventino quattro volte vincitore della Serie A, il livornese Max Allegri, che ovviamente non può ritenersi soddisfatto ma, al contempo, placa gli allarmismi tipici che possono esserci dopo una prestazione negativa, come riportato da TuttoJuve.com: "Non sono preoccupato, oggi è stata una partita dove abbiamo subito di nuovo gol, tra l'altro abbiamo subito sempre gol simili, analoghi in queste partite amichevoli. Abbiamo lavorato molto negli ultimi 2-3 giorni da quando siamo rientrati dall'America. Abbiamo fatto anche delle buone cose. E' normale che queste sconfitte fanno male, però bisogna vedere in positivo, oggi è stata una partita dove abbiamo subito gol, dove non abbiamo fatto gol e questo ci deve far mettere più attenzione in vista del primo obiettivo stagionale che è quello di domenica. Però la squadra sta bene, è cresciuta fisicamente, sapevo che oggi avremmo trovato delle difficoltà".

C'è anche una parte del bicchiere - seppur minima - che è piena. Bisogna specificare che Madama, anche se al pari dei propri avversari, ha colpito due volte dei legni, non sfruttando oltre a queste situazioni delle altre piuttosto clamorose. La sfortuna, oltre alla scarsa brillantezza tipica delle partite estive, ha fatto la sua porta: "I ragazzi hanno fatto bene anche nel primo tempo, abbiamo avuto diverse situazioni per fare gol, com abbiamo rischiato di subire in contropiede altri gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto altre situazioni favorevoli e queste sono le cose positive che abbiamo fatto. Le cose negative è che abbiamo subito sempre gol e questa è una cosa su cui bisogna lavorare perchè alla fine il campionato italiano si vince sempre con la miglior difesa".

Douglas Costa, alla sua prima apparizione da titolare, è infine apparso un po' affaticato e non ha brillato con continuità nell'arco dei 90 minuti, esattamente come il resto dei suoi compagni: "Ma no, è la prima partita che giocava dall'inizio, ha lavorato molto, è arrivato all'ultimo, ha viaggiato molto, quindi ci sono tutte le scusanti per lui e nella partita di oggi anche per gli altri. Ogni tanto le sconfitte servono per abbassare le orecchie e rialzare l'attenzione perchè la partita più importante è quella di domenica".