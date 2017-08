Juventus, Kovacic e Strootman i nomi nuovi per il centrocampo

Due nomi nuovi vanno ad infoltire la lista di centrocampisti attenzionati dalla Juventus: Mateo Kovacic e Kevin Strootman. Il primo, croato ex Inter e classe '94 è un profilo che si scosta nettamente rispetto a quelli di Matuidi, Can e N'Zonzi, mentre l'olandese della Roma si inserisce in maniera perfetta nel profilo cercato da Marotta e Paratici per rafforzare il centrocampo bianconero.

Kovacic piace a Marotta e Paratici da oltre un anno, ma per Zidane è incedibile, anche se di fatto il croato non gioca poi molto. L'ex Inter ha mostrato sprazzi di talento sia in nerazzurro sia in camiseta blanca, ma gli manca la costanza per affermarsi e difficilmente la troverà in bianconero dove Pjanic, Khedira e Marchisio sono sempre in cima nelle gerarchie di Allegri. Oltre alla costanza, però, al classe '94 manca anche l'esperienza, un a conseguenza diretta del giocare poco ed è soprattutto per questo motivo che il profilo di Kovacic non sembra essere quello adatto al centrocampo bianconeri, in cerca di qualità ed esperienza per la prossima campagna europea.

Più adeguato è invece Kevin Strootman. L'olandese della Roma è un'idea ancora in formato embrionale, ma stamattina dalla terra dei tulipani e dei mulini è arrivata qualche conferma. Secondo il quotidiano Algemeen Dagblad, lo stesso che rivelò la trattativa dei giallorossi per Karsdorp, la Juventus sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto da poco rinnovato del centrocampista olandese. La cifra della clausola è di 45 milioni di euro e sarebbe il secondo sgarbo consecutivo alla società capitolina dopo avergli strappato Pjanic lo scorso anno. Da casa Roma arrivano però secche smentite, anche grazie alle parole rilasciate qualche tempo fa dal giocatore che ha più volte chiarito di non voler lasciare la capitale e di non voler seguire le orme dell'ex collega. Attenzione, però, perché se dovesse saltare Mahrez, la Roma potrebbe provare a prendere Cuadrado e in questo caso la Juventus potrebbe chiedere di inserire Strootman nella trattiva.